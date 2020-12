Innovativ auch in Corona-Zeiten - 2020 erhalten fünf Unternehmen der INDUS-Gruppe Auszeichnungen

Bergisch Gladbach, 15. Dezember 2020 - Trotz der bestehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr wieder fünf Unternehmen der INDUS-Gruppe ausgezeichnet. Die Beteiligungen erhielten Ehrungen in den Bereichen Innovation, Ausbildungsförderung und internationales Wachstum. "Über die Auszeichnungen freuen wir uns dieses Jahr ganz besonders, denn sie zeigen, dass die INDUS-Unternehmen auch in schwierigen Zeiten mit großem Engagement und Kreativität ihre mittelständischen Werte leben", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Zu dieser mittelständischen Identität gehören für uns die kontinuierliche Suche nach Innovationen ebenso wie die konsequente Ausbildung eigener Fachkräfte."

Gleich drei Unternehmen der INDUS-Gruppe wurden 2020 für ihre innovativen Prozesse und Produkte mit dem TOP 100 Innovator Preis ausgezeichnet. TOP 100 ehrt seit über 25 Jahren alljährlich die innovativsten Unternehmen des Mittelstands.

Die BETEK GmbH & Co. KG erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Innovative Prozesse und Organisation". Ende 2019 hat das Unternehmen aus Aichhalden im Schwarzwald die weltweit modernste Anlage zur Produktion von Straßenmeißeln eingeweiht und damit seine Produktion weiter auf die Industrie 4.0-Standards ausgerichtet. Die hocheffziente Maschine, die von den Ingenieuren des Hartmetallherstellers mitentwickelt wurde, ermöglicht das vollautomatische Löten von unterschiedlichsten Straßenmeißeln in hoher Stückzahl.

MIGUA Fugensysteme GmbH wurde für ihr "innovationstreibendes Top-Management" und ihren "Innovationserfolg" von TOP 100 zum Innovations-Champion gekürt. Getreu dem Motto "Move before you have to" hat der Fugenhersteller aus Wülfrath eine Ideenwerkstatt etabliert, in der sich die Mitarbeiter in kreativer Atmosphäre austauschen und kooperativ neue innovative Produkte entwickeln.

Die OFA Bamberg GmbH erhielt das TOP 100-Siegel für ihr "systematisches Innovations-management". Bei dem Hersteller für medizinische Hilfsmittel werden aktuelle Trends von zwei Innovationskreisen gezielt aufgespürt und zur Marktreife gebracht. Die hohe Eigenfertigungstiefe ermöglicht es dabei, Kundenwüsche bei den Produktentwicklungen flexibel zu berücksichtigen. Ein Kompressionsstrumpf aus nachhaltigen Materialien und ein Prophylaxe-Produkt mit pflegenden Extrakten sind zwei aktuelle Produktbeispiele, die von den OFA-Innovationskreisen entwickelt wurden.