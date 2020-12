„ The Floating City “, eine virtuelle Insel, die innerhalb des beliebten Nintendo Switch-Spiels Animal Crossing: New Horizons (ACNH) erschaffen wurde, liefert Grundschulen eine Plattform für Spezialunterricht zum Thema „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development Goals, SDGs). Unter der Leitung der 6. Sunamachi-Grundschule in Koto-ku, Tokio, startete die Initiative am 10. Dezember mit einer speziellen offenen Unterrichtsstunde mit dem Titel „Special Lessons in ACNH “. Die teilnehmenden Kinder besuchten „The Floating City“, um sich mithilfe des Spiels über Umweltprobleme zu informieren.

The special lesson uses ACNH to transport children from their real-world school to a virtual classroom within The Floating City. (Graphic: Business Wire)

Hier ist der Link für „The Floating City“: https://the-floatingcity.com/en/

„The Floating City“ ist eine virtuelle schwimmende Insel, die am 8. Dezember 2020 unter Aufsicht eines Mitbegründers von Blue Frontiers, einem nachhaltigen Immobilienentwickler, der derzeit an der Schaffung einer realen nachhaltigen schwimmenden Insel in der südlichen Hemisphäre arbeitet, innerhalb von ACNH gestartet wurde. Der Inhalt der Insel im Spiel soll das Interesse der jüngeren Generation an Umweltproblemen steigern und das Gameplay nutzen, um sie zum Nachdenken über die Zukunft anzuregen.

Special Lessons in ACNH an der 6. Sunamachi-Grundschule in Koto-ku, 5. Klasse

An der speziellen offenen Unterrichtsstunde nahmen 30 Kinder der 6. Sunamachi-Grundschule in Tokio teil. „The Floating City“ innerhalb von ACNH beherbergt zahlreiche Tiere, darunter einige vom Aussterben bedrohte Arten, und die virtuelle Insel bietet ferner verschiedene Aktivitäten zum unterhaltsamen, geführten Lernen.

Während der Unterrichtsstunde, die sich auf aktuelle globale Umweltprobleme konzentrierte und von dem Fischereiwissenschaftler Dr. Hiroaki Chiba, einem Lehrbeauftragten an der Kitasato-Universität, geleitet wurde, stellten die Kinder aktiv Fragen. Im Anschluss an den Unterricht sagte Dr. Chiba: „Mithilfe von Spielen mehr über die Umwelt zu erfahren ist ein großartiges pädagogisches Werkzeug, um über Umweltprobleme und die Zukunft nachzudenken.“