Im November haben die Kapitalmärkte eine deutliche Wirtschaftserholung im kommenden Jahr eingepreist.

14.12.2020 - Im vorigen Monat stand noch die Angst vor einer „zweiten Welle" im Vordergrund, im November haben die Kapitalmärkte eine deutliche Wirtschaftserholung im kommenden Jahr eingepreist. Nominelle Auslöser waren positive Meldungen über einen Corona­ Impfstoff und die Erwartung eines geordneten Übergangs der US Präsidentschaft. In der Folge kam es an den Kapitalmärkten zu einer ausgeprägten und ungewöhnlich schnellen Performance Umkehr: Alle früheren Verlierer wurden gekauft, alle früheren Gewinner gemieden.

Die Sektoren Energie, Finanzwesen, Tourismus und Schwerindustrie legten deutlich zu, als Region setzte sich Europa an die Spitze, High-Yield Anleihen und Rohstoffe der Industrieproduktion waren gefragt. Ins Hintertreffen gerieten Qualitätstitel aus allen Branchen, die Wachstumsaktien aus dem Technologiebereich, zinssensitive Sektoren wie Versorger und Gold. In den Analystenkommentaren wurde teils sehr deskriptiv unterschieden zwischen „cyclical" und „defensive", ,,value" und ,,growth", ,,Corona-Verlierer" und „Corona-Gewinner", ,,go-to­ work" und „stay-at-home" . Die Dispersion, also die Unterschiede in der Kursentwicklung, war an einigen Tagen messbar höher als in den 20 Jahren zuvor.