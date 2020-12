Sagen Sie „Yes" zu mehr im Alltag - die Enoc Group präsentiert mit Unterstützung der Comarch Loyalty Management Plattform ein neues, spannendes und einzigartiges Prämienprogramm in den VAE

KRAKAU, Polen, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die Emirates National Oil Company wurde 1993 in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai gegründet. Der führende integrierte globale Öl- und Gasanbieter, der im gesamten Energiesektor tätig ist, arbeitet mit Comarch zusammen, einem IT-Anbieter mit fortschrittlichen IT-Dienstleistungen in Bereichen wie Einzelhandel, Bankwesen, Telekommunikation, Gesundheitswesen und IoT. Gemeinsam präsentieren die beiden Branchenriesen stolz das „Yes"-Belohnungsprogramm.

Mit dem Ziel, den Kunden mit Hilfe von Innovation und Technologie einen Mehrwert zu bieten, hat Enoc mit Unterstützung von CLM erfolgreich das „Yes"-Programm gestartet. Am 1. November 2020 ermöglicht Enoc zusammen mit teilnehmenden Partnern in Bereichen wie Einzelhandel (Zoom), Gastronomie (Popeyes, Paavos, Pronto) und Dienstleistungen (Autopro, Prowash, Tasjeel) das Sammeln und sofortige Einlösen von Punkten innerhalb des Yes-Netzwerks (50+ Partner) und das Profitieren von Rabatten in den Bereichen Gesundheit & Wellness, Essen und Reisen.