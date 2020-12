Forscher verwenden Masimo ORi, Oxygen Reserve Index, zur Unterdrückung postoperativer Hyperoxie bei Patientinnen, die sich einer Brustoperation unterziehen

Masimo Root with ORi (Photo: Business Wire)

Der außerhalb der USA zur Verfügung stehende ORi ist ein nicht invasiver und kontinuierlicher Parameter, der Einblick in die Sauerstoffreserve eines Patienten bei einem moderaten hyperoxischen Zustand gewährt. ORi wird über die Puls-CO-Oximetrie-Plattform rainbow für mehrere Wellenlängen zusätzlich zur Sauerstoffsättigung (SpO 2 ) angezeigt, einer klinisch bewährten Pulsoximetriemessung mittels Masimo SET.

Die Forscher stellten fest, dass die postoperative Hyperoxie mit verschiedenen unerwünschten Ergebnissen verbunden ist – darunter „akute Lungenverletzungen, erhöhte Krankenhaussterblichkeit und schlechtere Ergebnisse bei Patienten mit ischämischem Schlaganfall“ – und versuchten zu ermitteln, ob ein nichtinvasiver, kontinuierlicher Parameter den Klinikern helfen könnte, die angemessene Menge an zusätzlichem Sauerstoff zu bestimmen, die den Patienten nach der Operation verabreicht werden muss, um die Hyperoxie nach der Operation zu begrenzen. Sie teilten 50 Patientinnen, die für eine Brustoperation vorgesehen waren, in eine Gruppe, die eine ORi-basierte Sauerstoffbehandlung erhielt (Gruppe O), und eine Kontrollgruppe, die eine konventionelle postoperative Sauerstoffbehandlung erhielt (Gruppe C). In Gruppe C wurde nach der Extubation Sauerstoff mit einer festen Rate (4 L/min) verabreicht; in Gruppe O wurde der Sauerstoff mit 4 L/min verabreicht, nahm aber um 0,5 L/min ab, wenn ORi > 0,00 war, bis ORi 30 Minuten lang kontinuierlich 0,00 betrug. Die Blutgasanalyse wurde in verschiedenen Intervallen durchgeführt. Hyperoxie wurde definiert als Partialdruck des arteriellen Sauerstoffs (PaO 2 ) > 120 mmHg, und Hypoxie als Sauerstoffsättigung (SpO 2 ) ≤ 94% für mehr als 1 Minute.