Mit Zertifikaten und Anleihen auf die ThyssenKrupp-Aktie finden Anleger bereits innerhalb weniger Monate attraktive Renditechancen vor.

Die Sektorrotation in Folge des Durchbruchs beim Corona-Impfstoff hat die Kurse vieler Zykliker in Schwung gebracht, die zuvor nur unterdurchschnittlich an den Erholungstrends partizipiert haben – das gilt auch für ThyssenKrupp (DE0007500001). Mit einer verbesserten Nachfrage der Automobilindustrie, positivem Momentum beim Stahlpreis und einer möglichen europäischen Incentivierung von „Grünem Stahl“ bewerten die Analysten der SG das Unternehmen als Kauf und geben als 12-Monats-Kursziel 10,20 Euro an. Wem das zu optimistisch erscheint, kann mit Zertifikaten den defensiven Einstieg wagen und kurzfristig schon im Seitwärtstrend von der hohen Volatilität der Aktie profitieren.

Discount-Strategie mit 16 Prozent Puffer (März 2021)