TOKIO (dpa-AFX) - Gut die Hälfte der deutschen Unternehmen in Japan rechnet einer Umfrage zufolge nächstes Jahr mit einer Erholung der Geschäfte von der Corona-Krise. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (AHK Japan) unter fast 400 deutschen Unternehmen erwarten 52 Prozent, dass sich ihr Geschäft im nächsten Jahr auf das Vorkrisenniveau erholt. 30 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass eine umfassende Erholung erst ab 2022 kommen wird.

Die deutschen Unternehmen seien "vorsichtig optimistisch", sagte Marcus Schürmann, Geschäftsführer der AHK und Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Japan. Sie hätten in der Krise dabei deutlich an "Flexibilität und Agilität" gewonnen.