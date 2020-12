Ölpreise rutschen ab - Investoren wägen Lockdown-Auswirkungen ab

Anzeige

London 15.12.2020 - Brent-Rohöl liegt am Dienstag leicht unter Druck, kann aber die Marke von 50 USD verteidigen. Die Investoren halten sich angesichts vieler Lockdowns zurück. Die OPEC hat die Bedarfsprognosen für das erste Quartal gesenkt.



In den nächsten Wochen dürfte es in Europa und den USA nochmals zu kräftigen Rücksetzern bei der Nachfrage kommen. Der starke Anstieg bei den Ansteckungen mit SARS-Cov-2 zwingt die Behörden zu neuen Eindämmungsmaßnahmen. Neben Deutschland gehen auch die Niederlande in einen neuen Lockdown. In Kalifornien herrscht dieser bereits seit mehr als einer Woche und auch New York City könnte nochmals stillgelegt werden.