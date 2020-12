Corporate Health Award an vorbildlichste Arbeitgeber in Deutschland verliehen (VIDEO)

Bonn/Düsseldorf (ots) - Die Preisträger setzen ein Zeichen für neue

Managementstrategien und soziale Nachhaltigkeit. EUPD Research und die

Handelsblatt Media Group prämieren im Rahmen des renommierten Corporate Health

Award jährlich die besten Organisationen Deutschlands.



In diesem von Existenzängsten und Krisenmanagement geprägten Jahr 2020 wurde die

Bedeutung einer ausgereiften Corporate Health Management-Strategie für

Arbeitgeber einmal mehr deutlich. Ohne die Aufrechterhaltung der Wertschätzung

und des Wohls der Beschäftigten wird der Weg aus der Krise schwer bis unmöglich.





Gesundheitsmanagement in wirtschaftlichen und personellen KrisenzeitenDie Ergebnisse der 352 Bewerber fließen in die Trendstudie "Corporate HealthManagement in Deutschland 2021" und liefern faktenbasierte Aussagen zu aktuellenEntwicklungen.Im Vergleich zum Vorjahr ist neben der verstärkten Einbindung derGeschäftsführung (+ 2,9 %) in das Gesundheitsmanagement vor allem die immerstärker werdende Beteiligung der Unternehmenskommunikation (+ 5,5 %) zuverzeichnen. Dies spricht für die hohe Bedeutung der internen und externenKommunikation, gerade während Krisenzeiten."Dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass betriebliches Gesundheitsmanagementkein einfaches "nice-to-have"-Programm ist. Es hat sich zum essentiellenBestandteil der Unternehmensführung entwickelt und sichert somit das Wohl derBeschäftigten und gleichzeitig die wirtschaftliche sowie personelleZukunftsfähigkeit der Arbeitgeber", so Markus A.W. Hoehner, Geschäftsführer vonEUPD Research.Eine deutliche Zunahme (+ 6,0 %) liegt ebenfalls in der Umsetzung vonregelmäßigen Mitarbeiterbefragungen zur Gesundheit bzw. zum Wohlbefinden derBeschäftigten vor, sodass Führungskräfte regelmäßig Informationen zu denBedürfnissen ihrer Mitarbeitenden erhalten.Steffen Klink, Management bei EUPD Research und Director Corporate Health Award,zeigt sich beeindruckt: "Arbeitgeber mussten sich binnen kürzester Zeit auf neueHerausforderungen im Gesundheitsmanagement einstellen, um ideal auf dieBedürfnisse ihrer Beschäftigten einzugehen. Die diesjährigen Preisträger desCorporate Health Awards haben sich dieser Herausforderung in beeindruckender Artgestellt und sind Vorbilder für ihre gesamte Branche."Gewinner, Siegelträger und Sonderpreise in allen Branchen und GrößenklassenNeben den Gewinnern in der Kategorie "Großkonzern" und "Mittelstand" ininsgesamt 15 Branchen werden Sonderpreise für besonderes Engagement vergeben.Unterstützt wird der Corporate Health Award dabei durch die angesehenen