FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Schlussstrich unter eine seit Jahren schwelende Aktionärsfehde bei der Media-Saturn-Holding hat die Ceconomy-Aktie am Dienstag den Kurseinbruch vom Frühjahr komplett wieder aufgeholt. Um beachtliche gut 26 Prozent schoss der Kurs nach oben und wetzte damit sogar die tiefe Scharte aus der Zeit des weltweiten Börsen-Crash im Frühjahr komplett wieder aus. Erstmals seit dieser Zeit handelten die Papiere wieder über 5 Euro.

Ceconomy wird die von Convergenta gehaltene Beteiligung von 21,62 Prozent an der Media-Saturn-Holding übernehmen. Convergenta ist die Holdinggesellschaft der Familie Kellerhals. Im Gegenzug erhält Convergenta bis zu 29,99 Prozent an Ceconomy, wird damit größter Aktionär des Elektronikhändlers und soll künftig auch in dessen Aufsichtsrat vertreten sein. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen Ceconomy und dem inzwischen verstorbenen Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals immer wieder durch Streitigkeiten um Media-Saturn geprägt.