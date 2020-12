Der Online-Lebensmittelhandel erfordert grundlegend neue Geschäftsmodelle (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint und das IIHD Institut beleuchten das

Potenzial des Online-Lebensmittelhandels in Deutschland und zeigen, wie die

Schwächen der großen Anbieter innovativen Start-ups neue Handlungsspielräume

eröffnen.



Der Online-Lebensmittelhandel gilt als das Wachstumssegment des Handels mit

prognostizierten durchschnittlichen Wachstumsraten von weltweit knapp 25 Prozent

pro Jahr bis 2027 (Grand View Research 2020). Neben China (mit 31 Prozent)

verzeichnet dabei insbesondere Deutschland mit einem durchschnittlichen

jährlichen Wachstum von 24 Prozent besonders starke Wachstumsraten im Online

Food Retailing. Trotz der hohen Wachstumsraten zeigt ein näherer Blick jedoch,

dass der Online-Lebensmittelhandel gemessen an seinem Anteil am gesamten

Lebensmittelhandel in Deutschland bisher kaum von Bedeutung ist. Selbst bis 2023

wird der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland kaum einen Anteil von mehr als

1,5 Prozent am gesamten Lebensmittelhandel erreichen.









Der Online-Lebensmittelhandel zählt zu den großen Gewinnern der

COVID-19-Pandemie. Die Angst vieler Konsumenten vor einer Ansteckung mit

SARS-CoV-2 führte und führt dazu, dass viele Konsumenten Interaktionen mit

Mitmenschen meiden und daher auch für den Lebensmittel-Einkauf erstmalig auf den

Online-Kanal zurückgreifen. In der Folge führte diese Entwicklung dazu, dass

bereits in der zweiten März-Hälfte die Zahl der Online-Lebensmittelkäufe in

Deutschland mit einem Plus von 142 Prozent auf ein Allzeithoch angestiegen ist

(verglichen mit dem Vorjahreszeitraum vor der COVID-19-Pandemie). Damit eröffnet

sich für den Online-Lebensmittelhandel ein unerwartetes Zeitfenster, um

Neukunden zu gewinnen und diese von den Vorteilen des Online-Lebensmittelhandels

zu überzeugen.



Die Initialzündung, das heißt eine nachhaltige Ausprägung neuer

Verhaltensmuster, scheint jedoch auszubleiben. "Zwar könnten die

Rahmenbedingungen für den Online-Lebensmittelhandel vor dem Hintergrund der

Pandemie kaum besser sein, die eigentliche Motivation der Konsumenten für den

Online-Einkauf von Lebensmitteln liegt jedoch weniger in den

Wettbewerbsvorteilen dieses Modells, sondern vielmehr in der reinen

Notwendigkeit der Kontaktreduktion begründet und spricht daher vielmehr für

einen temporären Effekt. Der zentrale Grund für den Online-Einkauf von

Lebensmitteln wird deshalb nach überstandener Pandemie wieder entfallen", so Kay

Manke, Partner bei BearingPoint und Retail-Experte.



"Darüber hinaus offenbarte der abrupte und rasante Anstieg der Nachfrage im

Online-Lebensmittelhandel als unmittelbare Folge der COVID-19-Pandemie Seite 2 ► Seite 1 von 5



