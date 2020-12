ISUZU bringt neuen Schwung in den Pick-up Markt (FOTO)

Flörsheim (ots) - ISUZU bringt den neuen D-MAX nun auch auf den deutschen und

österreichischen Markt. Das neue Pick-up-Modell wurde in der 7. Generation

optisch und technisch von Grund auf neu gestaltet und zeigt sich nun als

ernsthafte Alternative zum SUV.



Über vier Millionen Kilometer und sechs Jahre Entwicklungszeit hat ISUZU in das

neue Modell des D-MAX investiert. Im Ergebnis führt der japanische

Automobilhersteller das fortschrittlichste und raffinierteste Fahrzeug, das je

von ISUZU produziert wurde, nun auch auf dem deutschen und österreichischen

Markt ein. Weltweit ist der neue D-MAX bereits jetzt eine Erfolgsgeschichte und

setzt in Thailand, dem zweitgrößten Pick-up-Markt der Welt hinter den USA,

Maßstäbe als Marktführer. Der neue ISUZU D-MAX wurde bereits zur Markteinführung

für seinen hohen Sicherheitsstandard ausgezeichnet. Im anspruchsvollen EURO

NCAP-Crashtest (https://www.euroncap.com/de/results/isuzu/d-max/41401) erhielt

der Pick-up die höchstmögliche Wertung von 5 Sternen.







Flotten, Kommunen und Handwerksbetriebe in den Fokus



Die komplett überarbeitete, modernisierte Standardausstattung der gesamten

Baureihe setzt auf Sicherheit, Qualität sowie Komfort und konzentriert sich

dabei auf die Lifestyle-Bedürfnisse von Privatkunden wie Familien und

Freizeitabenteurern. Daneben finden sich im neuen Modell aber auch die Kernwerte

des legendären Arbeitstieres von ISUZU wieder, die gerade für Flotten, Kommunen,

Garten- und Landschaftsbauer sowie Handwerksbetriebe essentiell sind:

Robustheit, Zuverlässigkeit sowie fast grenzenlose

Individualisierungsmöglichkeiten je nach Einsatz und Bedarf. So sind in der

gesamten Baureihe die neuesten autonomen Sicherheits- und

Fahrerassistenzsysteme, wie ISUZUs Advanced Driver Assistance Systems (ADAS),

Standard. Diese umfassenden Sicherheits- und Assistenzfunktionen unterstützen

den Fahrer und verbessern das Sicherheitsniveau für Insassen, Fußgänger,

Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer drastisch. Für eine entsprechende

Robustheit wurden Karossiere und Fahrgestell umfassend neu gestaltet, um

Geländegängigkeit, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit zu verbessern. Zusätzlich

hat ISUZU die Radaufhängung für extremste Bedingungen stark überarbeitet und

bietet den Fahrern damit ein besseres Fahrverhalten, Handling und mehr Komfort.



Der neue D-MAX ist mit ISUZUs komplett überarbeitetem 1,9-Liter-Turbodieselmotor

ausgestattet und erfüllt die EURO 6d Abgasnorm. Der weiterentwickelte

Antriebsstrang erlaubt weiterhin bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. Darüber hinaus Seite 2 ► Seite 1 von 2



