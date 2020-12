UBS belässt Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe optimistisch für den europäischen Anlagegüter-Sektor, werde aber 2021 selektiver sein, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach einer starken Stimmungserholung im Jahr 2020 werde der Sektor im kommenden Jahr relativ zum Gesamtmarkt etwas an Anziehungskraft verlieren./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 13:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 13:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.