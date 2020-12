FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen hat der Dax am Dienstag an seinen positiven Wochenstart angeknüpft. Gegen Mittag legte der Leitindex um 0,72 Prozent auf 13 318,84 Punkte zu. Er unternimmt damit einen weiteren Versuch, die Marke von 13 300 Punkten nachhaltig zu überwinden. In den vergangenen Wochen war er kaum darüber hinausgekommen.

Von einer Jahresendrally lässt sich noch nicht sprechen, nach unten scheint der Index charttechnisch gleichwohl gut abgesichert. Die bereits bekannte Branchenrotation hin zu Zyklikern etwa aus der Automobil- und Chemieindustrie gehe weiter, werde aber dem Dax wohl keinen nachhaltigen Kursschub geben können, glaubt Börsenexperte Andreas Lipkow von Comdirect.