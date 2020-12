Sirona Biochem unterzeichnet Vereinbarung mit dem luxemburgischen Unternehmen CURE Intelligence zur Unterstützung im Bereich Social Media und Kommunikation

Vancouver, Kanada - 15. Dezember 2020 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (US-OTC: SRBCF) („Sirona“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem in Luxemburg ansässigen Analytik- und Marketingspezialisten CURE Intelligence zur Verwaltung von Online-Analytik und Social Media-Kommunikation unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung wurde am 8. Dezember 2020 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.

„Wir sind uns der Macht der sozialen Medien bewusst, wenn es darum geht, unsere Technologie sowohl effizient als auch mit verbesserten Inhalten einem größeren Publikum bekannt zu machen. Wir haben daran gearbeitet, unsere virtuelle Präsenz zu verstärken und haben nun einen Dienstleister gefunden, der mehr potenzielle Partner erreichen und unsere Geschäftsentwicklung ausweiten kann“, sagte Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem. „Wir freuen uns auf diese neue Partnerschaft mit dem Team von CURE. Während unserer Due-Diligence-Prüfung waren wir beeindruckt von ihrem Engagement und ihrer Fähigkeit, unserer Kommunikation einen erheblichen Mehrwert zu verleihen.“

„Sirona Biochem steht kurz vor einem neuen Kapitel in seiner Firmengeschichte. Nach Jahren der Forschung und Entwicklung seiner Plattformtechnologie wird das Unternehmen in Kürze einen seiner Wirkstoffe kommerzialisieren und ist dabei, weitere wichtige Meilensteine zu erreichen. Wir freuen uns darauf, den Bekanntheitsgrad von Sirona und seiner bahnbrechenden Technologie bei den Zielgruppen durch regelmäßige effektive Inhalte und datengesteuerte Verbreitung in sozialen Medien zu erhöhen“, erklärte Marco Feiten, Managing Director von CURE Intelligence.

Über CURE Intelligence

CURE wurde 2009 gegründet und ist auf die Bereiche Medienüberwachung und -analyse, Datenanalyse, Kommunikation in sozialen Medien und Content-Marketing spezialisiert. CURE hilft seinen Kunden, bessere Entscheidungen zu treffen und interne und externe Kommunikationsprozesse zu verbessern, indem es Analytik und Marketing effektiv miteinander verbindet.

CURE ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, und arbeitet mit international renommierten Kunden aus Deutschland, Luxemburg, Kanada sowie den USA zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cure-intelligence.com.