FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "volle Unterstützung" des Aufsichtsrats von Volkswagen für dessen Chef Herbert Diess ist am Dienstag an der Börse gut angekommen. Um rund fünf Prozent ging es für die VW -Papiere nach oben auf 146,70 Euro, womit sie sich klar an die Spitze des Leitindex Dax setzten. Damit trieben sie auch den europäischen Automobilsektor um 1,8 Prozent nach oben an die Spitze des Sektortableaus.

Top-Manager Diess hat sich im jüngsten Machtkampf um die Führung des Autobauers in Teilen durchgesetzt. Eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags hat der Aufsichtsrat aber vermieden. Die Kontrolleure sprachen Diess bei einer Sondersitzung am Montagabend ihre Unterstützung aus. Von der angeblich gewünschten frühzeitigen Weiterverpflichtung, mit der Diess einige Mitglieder des Gremiums irritiert haben soll, war aber in der Erklärung des Konzerns nicht die Rede. Die Zusammenarbeit werde fortgesetzt, hieß es mit Verweis auf die Leistungen und Erfolge des Vorstandschefs.