Köln (ots) - Kunden von Kapital-Lebensversicherungen und Rentenversicherungenstehen düstere Zeiten bevor, die Krise der Branche wird sich schon bald deutlichverschärfen: Zu diesem Ergebnis kommen aktuell die Analysten derVerbraucherrechtskanzlei Decker & Böse in Köln. Die Anwälte raten, für dieAltersvorsorge keine neuen Verträge mehr abzuschließen und bei bestehendenVerträgen das Widerrufsrecht zu prüfen - per Widerruf sei die Rendite oft größerals bei Kündigung oder Vertragsfortführung.Anlass für die Warnung: Deutschlands größter Lebensversicherer, die Allianz Leben, hat vor kurzem bekanntgegeben, ab nächstem Jahr die volleBeitragsgarantie abzuschaffen. Bislang konnten Kunden damit rechnen, zumindestalle eingezahlten Beiträge bei Ablauf der Ansparphase ausgezahlt zu bekommen."Das war immer ein extrem wichtiges Verkaufsargument und hat Millionen Menschenverführt", sagt Rechtsanwalt Ulf Böse, Partner und Versicherungsexperte beiDecker & Böse. "Dass dieses Verkaufsargument nun aus der Hand gegeben wird,zeigt für uns vor allem eins: Selbst beim Branchenprimus Allianz muss dieVerzweiflung mittlerweile groß sein." Die Verbraucheranwälte wie auchVerbraucherschützer erwarten, dass wie üblich die gesamte Branche dem Beispielder Allianz folgen wird.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Warnung vor Neuabschlüssen in letzter MinuteDie Anwälte von Decker & Böse befürchten, dass die bislang noch möglicheBeitragsgarantie von den Versicherungsvertrieben in diesem Jahr dazu genutztwird, noch schnell Kapital-Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen zuverkaufen. Solche Last-Minute-Aktionen vor Jahresende hat es immer wiedergegeben, wenn Steueränderungen bevorstanden oder der sogenannte "Garantiezins"vom Gesetzgeber gesenkt wurde. "Mit oder ohne Beitragsgarantie taugen diePolicen nichts für die Altersvorsorge - erst recht nicht angesichts der Krise,die sich für die Lebensversicherer immer deutlicher abzeichnet und sogar zuInsolvenzen führen könnte", sagt Ulf Böse.Schon 2018 hatte das Bundesfinanzministerium Alarm geschlagen: Laut einemBericht an den Finanzausschuss des Bundestages drohten schon damals 34 von 84Lebensversicherern "mittel- bis langfristig finanzielle Schwierigkeiten", undzwar wegen der Niedrigzinsphase.Denn: Als die Zinsen noch hoch waren, hatten die Lebensversicherer hoheAuszahlungen und Renten in Aussicht gestellt. Diese wurden zum Entsetzen derKunden bereits zusammengestrichen, allerdings müssen in zahlreichen Verträgennoch sogenannte Garantiezinsen von bis zu vier Prozent gutgeschrieben werden -ein Zins, der mit typischen Zinsanlagen schon lange nicht mehr erwirtschaftet