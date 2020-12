Frankfurt am Main (ots) - DGQ-Studie zeigt: 61 Prozent der Deutschen haben

bereits schlechte Erfahrungen mit digitalen Kundenservices gemacht. Viele

Anliegen lassen sich noch nicht online klären. Gerade in der Zeit nach

Weihnachten ist der Online-Service für viele Verbraucher die erste Anlaufstelle,

wenn es Probleme mit Geschenken gibt.



Weihnachten rückt mit großen Schritten näher. Zahlreiche Geschenke werden

verpackt, um große und kleine Freuden zu bereiten. Doch nicht jede

Aufmerksamkeit kommt bei den Beschenkten so gut an wie erhofft. Manchmal stellt

sich auch erst nach dem Auspacken heraus, dass Geräte oder Waren defekt sind.

Dann benötigen Verbraucher schnelle Hilfe vom Kundenservice. Der Kontakt zu

Mitarbeitern für Umtausch, offene Fragen und Co. gestaltet sich aber gerade in

der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester schwierig. Hier kann das Angebot

eines digitalen Kundenservice helfen: Statt zum Telefonhörer zu greifen, lassen

sich einige Anliegen auch online klären - jedoch längst nicht alle. Eine

aktuelle Umfrage der DGQ zeigt, dass Verbraucher deutsche Unternehmen zwar

insgesamt auf einem guten Weg (42 Prozent) sehen. In einigen Bereichen besteht

aus ihrer Sicht aber noch deutliches Verbesserungspotenzial, damit

Online-Angebote eine echte Unterstützung bei Problemen bieten.







Erfahrungen mit einem digitalen Kundenservice von deutschen Unternehmen gemacht

zu haben. Optimiert werden könnte für mehr als die Hälfte der Befragten vor

allem die Reaktionszeit bei Kundenanfragen und -problemen (54 Prozent). Auch die

Benutzerfreundlichkeit bzw. Auffindbarkeit von Informationen sowie deren

Übersichtlichkeit sind für 49 Prozent der Deutschen verbesserungswürdig. Lässt

sich ein Anliegen online einmal nicht klären, sind Kunden auf den persönlichen

Kontakt zu Servicemitarbeitern angewiesen. Diese Option der schnellen Hilfe ist

für 41 Prozent der Befragten noch ausbaufähig.



Smarte Lösungen für schnelle Hilfe im Netz



Insbesondere beim Erstkontakt zu digitalen Servicecentern sehen die Deutschen

Luft nach oben. 30 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich Verbesserungen

bei intelligenten Formularen wünschen, die das Einreichen von Anfragen oder

Beschwerden erleichtern. Jüngere Befragte bis 49 Jahre sehen großes Potenzial

beim Ausbau intelligenter Lösungen, wie beispielsweise der Fernwartung von

Geräten, die bei der Problemlösung unterstützen (62 Prozent). Auch Chatbots und

FAQs könnten für 46 Prozent der unter 49-Jährigen noch schnellere Hilfe bei

Videocalls mit Kundendienstmitarbeitern scheinen



