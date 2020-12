Weihnachtsausgaben schwächeln - bei positiven Aussichten für den Einzelhandel nach der Pandemie

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Kunden wollen nach der Pandemie zu früheren Einkaufsgewohnheitenzurückkehren, doch jüngste Neuerungen weiterhin nutzenCapgemini (http://www.capgemini.com/de-de) zeigt in einer zweiten Studie zumWeihnachts-Shopping (https://capgemini.com/de-de/resources/2020-weihnachts-shopping-kundenbefragung/) , dass die Verbraucher in dieser Saison Zurückhaltung beiihren Ausgaben für Weihnachten walten lassen. Gemäß den Studienergebnissen gebeninternational 38 Prozent der Verbraucher derzeit weniger für Weihnachtseinkäufeaus, als sie es gewohnt sind. In Deutschland war das bei 28 Prozent der Fall -gegenüber 24 Prozent, die mehr Geld als gewöhnlich dafür ausgeben. Für dieStudie wurden zwischen dem 30. November und dem 2. Dezember über 7.500Verbraucher in zehn Ländern befragt.Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass der Ausgabenrückgang auf verschiedeneGründe zurückzuführen ist: auf ein niedrigeres verfügbares Einkommen(international 24 Prozent, in Deutschland 16 Prozent), aber auch auf anhaltendeCorona-Beschränkungen (22 Prozent international, 21 Prozent in Deutschland), diedie Verbraucher daran hindern, im Geschäft einzukaufen. Zudem machen 20 Prozentder Befragten international und in Deutschland weniger Geschenke, weil sie einekleinere Anzahl von Familienmitgliedern treffen. Diese Faktoren wirken sichdarauf aus, was die Verbraucher kaufen: International 48 Prozent der Einkäufedieser Weihnachtssaison, in Deutschland sogar 65 Prozent, betreffen benötigteProdukte. Die Verbraucher international bevorzugen dabei Kleidung (36 Prozent),Schönheits-/Körperpflegeprodukte (21 Prozent) und Elektroartikel (21 Prozent).Hierzulande stehen elektronische Geräte an erster Stelle (28 Prozent), gefolgtvon Kleidung und Schönheits- bzw. Körperpflegeprodukten (jeweils 25 Prozent).Bei aller Zurückhaltung geben international ein Drittel (32 Prozent) sowie 28Prozent der Verbraucher in Deutschland Preisnachlässe als den einflussreichstenFaktor beim Kauf an. Während sich international 35 Prozent - in Deutschland 41Prozent - darauf konzentrieren, benötigte Dinge zu kaufen, gaben 29 Prozent bzw.in Deutschland 30 Prozent an, aufgrund eines Rabatts etwas Ungeplantes gekauftzu haben. 20 Prozent international - in Deutschland 24 Prozent - haben in derHoffnung auf ein bald günstigeres Angebot noch nichts gekauft, und 58 Prozentinternational sowie jeder zweite in Deutschland sagen, dass sie in diesem Jahrauf kostenlose Versandoptionen eingegangen sind.Online-Shopping überzeugtZwar sind die Ausgaben geringer, aber die Verbraucher nutzen neue Wege desEinkaufens: 48 Prozent international und 44 Prozent in Deutschland haben in