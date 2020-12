Simon Kellerer wird neuer Geschäftsführer der TÜV SÜD Industrie Service GmbH für Real-Estate-Themen (FOTO)

München (ots) - Simon Kellerer (39) wird zum 1. Januar 2021 in das dreiköpfige

Geschäftsführungsteam der TÜV SÜD Industrie Service GmbH berufen. Der

Betriebswirtschaftler übernimmt die Verantwortung für die

Real-Estate-Geschäftsfelder des Unternehmens. Mit maßgeschneiderten Ingenieur-

und Prüfleistungen sorgt TÜV SÜD Industrie Service für die Sicherheit,

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen

und Gebäuden.



Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Augsburg

startete Simon Kellerer seine berufliche Laufbahn im Jahr 2009 im Vertrieb der

OTIS GmbH & Co. OHG, einem weltweit führenden Hersteller von Aufzugsanlagen. Er

war in den folgenden Jahren in mehreren führenden Positionen bei OTIS tätig,

zuletzt als Regional Manager Bayern Neubau & Service und als Prokurist.







TÜV SÜD Advimo GmbH den Aufbau und die Leitung des Bereichs TÜV SÜD

Lift-Betriebsmanagement, wo er die Entwicklung neuer Dienstleistungen für den

wirtschaftlichen und sicheren Betrieb von Aufzugsanlagen vorantrieb. Seit 2017

verantwortete Kellerer als Leiter der Business Unit Lifts, Cranes & Conveyors in

der Division Real Estate & Infrastructure des TÜV SÜD-Konzerns den weltweiten

Ausbau des Geschäfts und die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden

Digitalisierungsstrategie in diesem Bereich.



Digitalisierung: Risiken reduzieren, Potenzial ausschöpfen



"In den letzten Jahren habe ich TÜV SÜD als sehr starke Marke kennengelernt, die

ein enormes Potenzial für die weitere Entwicklung hat", sagt Simon Kellerer.

"Das ist im Wesentlichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken,

die ihr fachliches Wissen und ihre umfangreichen Erfahrungen dafür einsetzen,

die passenden Lösungen für unsere Kunden zu finden und umzusetzen." Gerade auch

mit Blick auf die Digitalisierung im Real-Estate-Bereich sei das besonders

wichtig, weil die weitere Vernetzung der verschiedenen Gebäudesysteme auch neue

Risiken beispielsweise für die IT-Sicherheit mit sich bringe. "Durch die

konsequente Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen unterstützen wir unsere

Kunden dabei, diese Risiken so weit wie möglich zu reduzieren und das Potential

der neuen Technologien voll auszuschöpfen."



Als neuer Geschäftsführer der TÜV SÜD Industrie Service GmbH übernimmt Simon

Kellerer nicht nur die Verantwortung für die Real-Estate-Leistungen des

Unternehmens, sondern auch für die Region Baden-Württemberg sowie für Vertrieb

und Marketing. Im dreiköpfigen Geschäftsführungsteam wird Kellerer eng mit dem

Sprecher der Geschäftsführung, Ferdinand Neuwieser, und dem kaufmännischen

Geschäftsführer, Thomas Kainz, zusammenarbeiten, um den erfolgreichen Kurs des

Unternehmens fortzusetzen und die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen

und bedarfsgerechten Lösungen aktiv zu begleiten und weiter voranzutreiben.



Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD Industrie Service gibt es

unter

https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/industrie-service .



Pressekontakt:



Dr. Thomas Oberst

TÜV SÜD AG

Unternehmenskommunikation

Westendstr. 199, 80686 München

Tel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72

Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69

E-Mail: mailto:thomas.oberst@tuvsud.com

Internet http://www.tuvsud.com/de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/4791371

OTS: TÜV SÜD AG





Im Jahr 2014 wechselte Simon Kellerer zu TÜV SÜD und übernahm zunächst bei derTÜV SÜD Advimo GmbH den Aufbau und die Leitung des Bereichs TÜV SÜDLift-Betriebsmanagement, wo er die Entwicklung neuer Dienstleistungen für denwirtschaftlichen und sicheren Betrieb von Aufzugsanlagen vorantrieb. Seit 2017verantwortete Kellerer als Leiter der Business Unit Lifts, Cranes & Conveyors inder Division Real Estate & Infrastructure des TÜV SÜD-Konzerns den weltweitenAusbau des Geschäfts und die Entwicklung und Umsetzung einer umfassendenDigitalisierungsstrategie in diesem Bereich.Digitalisierung: Risiken reduzieren, Potenzial ausschöpfen"In den letzten Jahren habe ich TÜV SÜD als sehr starke Marke kennengelernt, dieein enormes Potenzial für die weitere Entwicklung hat", sagt Simon Kellerer."Das ist im Wesentlichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken,die ihr fachliches Wissen und ihre umfangreichen Erfahrungen dafür einsetzen,die passenden Lösungen für unsere Kunden zu finden und umzusetzen." Gerade auchmit Blick auf die Digitalisierung im Real-Estate-Bereich sei das besonderswichtig, weil die weitere Vernetzung der verschiedenen Gebäudesysteme auch neueRisiken beispielsweise für die IT-Sicherheit mit sich bringe. "Durch diekonsequente Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen unterstützen wir unsereKunden dabei, diese Risiken so weit wie möglich zu reduzieren und das Potentialder neuen Technologien voll auszuschöpfen."Als neuer Geschäftsführer der TÜV SÜD Industrie Service GmbH übernimmt SimonKellerer nicht nur die Verantwortung für die Real-Estate-Leistungen desUnternehmens, sondern auch für die Region Baden-Württemberg sowie für Vertriebund Marketing. Im dreiköpfigen Geschäftsführungsteam wird Kellerer eng mit demSprecher der Geschäftsführung, Ferdinand Neuwieser, und dem kaufmännischenGeschäftsführer, Thomas Kainz, zusammenarbeiten, um den erfolgreichen Kurs desUnternehmens fortzusetzen und die Entwicklung von innovativen Dienstleistungenund bedarfsgerechten Lösungen aktiv zu begleiten und weiter voranzutreiben.Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD Industrie Service gibt esunterhttps://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/industrie-service .Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: mailto:thomas.oberst@tuvsud.comInternet http://www.tuvsud.com/deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/4791371OTS: TÜV SÜD AG