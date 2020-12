Bielefeld (ots) - Am 7. Dezember 2020 gaben NTT(https://www.ntt.co.jp/index_e.html) und SAP (https://www.sap.com/germany/index.html) die Erweiterung ihrer strategischenPartnerschaft bekannt, um ihre Fähigkeiten und ihr Know-how gemeinsam für neueLösugnen zu nutzen, die Unternehmen dabei helfen, sich in "intelligenteUnternehmen" zu verwandeln. Den Kunden der itelligence | NTT DATA BusinessSolutions (https://itelligencegroup.com/de/) erschließen sich durch diesePartnerschaft enorme Vorteile. Als eins der weltweit führenden SAPBeratungshäuser wird itelligence, als Teil des NTT/NTT DATA-Konzerns, diese dieInnovationen in die Geschäftsprozesse seiner Kunden integrieren."Die enge Partnerschaft zwischen NTT und SAP hat unmittelbare Vorteile für diebeschleunigte Digitalisierung der Unternehmen," berichtet Norbert Rotter,Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions. "Als einesder weltweit führenden Beratungshäuser für SAP-Lösungen bringt itelligence imNTT-Konzern seine herausragende SAP-Expertise zur Geltung, um unsere Kunden beider erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Geschäftsprozesse zuunterstützen."