DE30 durchbricht 13.300-Punkte-Bereich

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 durchbricht die Marke von 13.300 Punkten ++ Volkswagen-Chef erhält Rückendeckung vom Aufsichtsrat ++



Die europäischen Märkte eröffneten heute mehr oder weniger flach, haben aber in der ersten Handelsstunde einen Aufschwung erfahren. Der deutsche Leitindex und der niederländische AEX notieren 0,7% höher, während der französische CAC 40 um 0,5% zulegt. Die Blue Chips-Indizes aus Italien und Großbritannien steigen um 0,2%, während der spanische IBEX als Nachzügler um 0,2% nachgibt.

Quelle: xStation 5

Der DE30 prallte vor der heutigen Eröffnung der europäischen Sitzung an der 13.200-Punkte-Marke ab und nach der Eröffnung des Kassahandels beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung. Dem deutschen Leitindex gelang der Ausbruch über das gestrige Hoch, das durch das 61,8% Retracement der am 9. Dezember gestarteten Abwärtsbewegung markiert wurde. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist im 30-Minuten-Chart ein Pullback zu beobachten, sodass ein erneuter Test der genannten Zone am 61,8% Retracement (Bereich um die 13.280 Punkte) nicht auszuschließen wäre. Sollten wir eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sehen, wäre das 78,6% Retracement (Bereich um die 13.360 Punkte) die wichtigste kurzfristige Widerstandszone.

DE30-Mitglieder um 11:23 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Volkswagen (VOW1.DE) ist heute einer der Top-Werte im deutschen DE30. Der Aufsichtsrat des Unternehmens unterstützte Herbert Diess, den CEO des Unternehmens, der eine breitere Erneuerung des deutschen Automobilherstellers gefordert hat. Außerdem wurde der Finanzvorstand von Audi zum Finanzvorstand des gesamten Volkswagen-Konzerns ernannt. Der Aufsichtsrat gab Diess außerdem grünes Licht für eine Einigung mit den Gewerkschaften, die eine Senkung der Fixkosten um 5% bis 2023 vorsieht.

Die Deutsche Wohnen (DWNI.DE) hat 116 Häuser sowie einige Grundstücke im Bezirk Kreuzberg in Berlin verkauft. Die finanziellen Bedingungen des Verkaufs wurden nicht bekannt gegeben.

Die Allianz (ALV.DE) hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Einheit BBVA Seguros Generales von BBVA Seguros gekauft. Der Deal hatte ein Volumen von rund 274 Millionen Euro. Die Allianz könnte weitere 100 Millionen zahlen, abhängig von der Performance der Einheit.

RWE (RWE.DE) verkaufte eine Mehrheitsbeteiligung an seinem US-Windpark an Algonquin Power Utilities. Der Energieversorger verkaufte einen 51%igen Anteil an dem Windparkprojekt in Texas an die kanadische Firma für 600 Millionen Dollar. RWE wird den Windpark weiterhin betreiben. Das Unternehmen plant, den Erlös in neue Projekte für erneuerbare Energien zu investieren, um bis 2040 klimaneutral zu werden.

Die Aktie der Deutschen Wohnen (DWNI.DE) konnte den kurzfristigen Abwärtstrend vom November beenden, nachdem der Kurs den SMA200 (violette Linie) nicht durchbrechen konnte. Der Aktienkurs prallte ab und bildete ein höheres lokales Hoch aus, wodurch die Abwärtstrendstruktur gebrochen wurde. Die Aktie testet die Widerstandszone zwischen der 43-Euro-Marke und dem 50% Retracement, die zusätzlich durch den SMA50 (grüne Linie) gestärkt wird. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.