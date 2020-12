Hannover (ots) -



- Zahlreiche Neueröffnungen der TUI-Hotelmarken

- Arbeit trifft Urlaub - "Workation" auf dem Weg zum Trend

- TUI-Hotelmarken-Apps werden immer beliebter



TUI setzt in 2021 auf passgenaue Hotelangebote für jede Zielgruppe und baut das

Angebot an eigenen Markenhotels weiter aus.





Im Frühjahr eröffnet die Flagship-Marke TUI Blue ihr erstes Hotel imInselparadies der Malediven. Das neu gebaute TUI Blue Olhuveli im Süd-Malé-Atollrichtet sich an lifestyle-orientierte Urlauber ab 16 Jahren. DasViereinhalb-Sterne-Resort verfügt über 98 Strand- und Wasservillen mit eigenemPool. Gäste erwarten zudem vielfältige Wassersportmöglichkeiten sowie daskulinarische Angebot der TUI Blue-Hotels. Außerdem können Gäste das Gastronomie-und Sportangebot der Nachbarinsel nutzen, die über eine Brücke erreichbar ist."TUI Blue hat sich im vergangenen Jahr zur globalen Hotelmarke der TUI Groupentwickelt. Daher freuen wir uns sehr, auch in diesen herausfordernden Zeitenweiter zu wachsen. Für das neue Resort haben wir das Lifestylekonzept unsererMarke auf der Tropeninsel zum Leben erweckt. Das Hotel wird als TUI Blue For Twopositioniert und bietet somit viel Zeit für Zweisamkeit sowie besteVoraussetzungen, um im Urlaub entspannt auf Abstand zu gehen", sagt ArturGerber, Geschäftsführer von TUI Blue.Neben dem neuen Hotel im Indischen Ozean ergänzen noch fünf weitere TUIBlue-Hotels das Sommerprogramm: das neue Boutiquehotel TUI Blue Puntamare aufSizilien mit 45 Zimmern, das familienorientierte TUI Blue Grupotel Turquesa Marauf Menorca, das sich vor allem an Familien richtet, das TUI Blue Sylt aufDeutschlands beliebter Nordsee-Insel sowie das TUI Blue Pasha Bay an dertürkischen Riviera und das TUI Blue Kalamota Island Resort in Dubrovnik.Neuzugänge bei RIU und RobinsonDie beliebten TUI-Marken RIU und Robinson erweitern zur kommenden Sommersaisonebenfalls ihr Portfolio. RIU eröffnet gleich zwei neue Hotels: DasFünf-Sterne-Hotel Riu Palace Santa Maria auf der Insel Sal wird das sechsteHotel der Marke auf den Kapverdischen Inseln. Sowohl dort als auch auf Boa Vistasind damit jeweils drei Riu-Hotels buchbar. Eine Woche im Riu Palace Santa Mariakostet mit Flug ab 1.153 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im Sommer eröffnet RIUmit dem Riu Plaza Manhattan Times Square außerdem das zweite Stadthotel in NewYork in Top-Lage.Der neue Robinson Club Cyprus ist die erste Anlage der Premium-Clubmarke auf derMittelmeer-Insel. "Wir sind überzeugt, dass wir unser Portfolio mit Zypern um