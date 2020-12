Sagen Sie "Yes" zu mehr im Alltag - die Enoc Group präsentiert mit Unterstützung der Comarch Loyalty Management Plattform ein neues, spannendes und einzigartiges Prämienprogramm in den VAE

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Die Emirates National Oil Company wurde 1993 in

Eingesetzt wird dazu ein System basierend auf Comarch Loyalty Management (CLM)und Comarch Business Intelligence, das aus einem umfassenden, konfigurierbarenVerwaltungspanel, einem Webportal und einer mobilen App für Mitglieder bestehtund eine erweiterte Programmüberwachung und -optimierung ermöglicht. CLM wird inden Vereinigten Arabischen Emiraten im Comarch-Datenzentrum gehostet.Enoc wird durch Comarchs globales Network Operations Centre und durch ein inDubai ansässiges Team unterstützt, das Enoc mit Beratungsdienstleistungen beider weiteren Programmentwicklung, Strategie und im täglichen Betriebunterstützt.Seine Exzellenz Saif Humaid Al Falasi, Group CEO, ENOC Group: "Das Angeboterstklassiger Dienstleistungen für unsere Kunden steht im Mittelpunkt unsererAktivitäten, da wir unser Angebot weiter diversifizieren, um ein verbessertesKraftstoff- und Einzelhandelserlebnis zu bieten. Wir freuen uns, ein Programm zustarten, das Kunden für ihre täglichen Reisen belohnt."Suryaveer Singh, Leiter Loyalty, Enoc: "Ziel war es, ein integratives Ökosystemzu schaffen, das dem Kunden hilft, in allen Aspekten des täglichen Lebens zusparen und davon zu profitieren. Mit Unterstützung von Comarch konnte dasEnoc-Loyalty-Team ein praktisches Loyalty-Programm mit Kooperationspartnern imgesamten Nahen Osten erschaffen, das jeden Kunden für sein Auftanken oderEinkaufserlebnis belohnt. Die Yes-App ist zugänglich und einfach zu navigieren,um umgehend spannende Belohnungen zu erhalten."Adrian Michalik, Vertriebsleiter, Comarch: "Als globaler Anbieter vonhochmoderner Loyality-Management-Software hat Comarch Enoc dabei unterstützt,das erste Loyalty-Programm seiner Art im Nahen Osten zu entwickeln, das denKraftstoffhandel, Autotests, Zulassungen und Automobilbedarf mit Lebensmittelnund Gastronomie verbindet. Nachdem wir bereits mehrfach für die Bereitstellungvon IT-Systemen und -Dienstleistungen höchster Qualität ausgezeichnet wurden(z.B. mit dem THE BEST LOYALTY INNOVATION AWARD während der diesjährigen Loyalty& Awards 2020 Konferenz, THE BEST LOYALTY TECHNOLOGY VENDOR 2020 bei den SouthAfrican Loyalty Awards), sind wir sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Enoc."Wojciech Kempny, Senior Business Consultant, Comarch: "Es ist ein Privileg, ENOCmit unserem End-to-End-Loyalty-Programm-Ansatz zu unterstützen, von derErstellung des Geschäftskonzepts bis hin zum erfolgreichen Rollout von CLM. Mitdem Fokus auf ein großartiges Kundenerlebnis werden wir das YES-Programmweiterhin unterstützen und verbessern."Erleben Sie jetzt, wie das Programmfunktioniert:https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143303/4791415OTS: Comarch S.A.