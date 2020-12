Mit viel Dynamik ins Jahr 2021 - Montega und Privatbank DONNER & REUSCHEL schließen tiefgehende strategische Partnerschaft

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg, 15.12.2020 - Die traditionsreichehaben heute eine. DONNER & REUSCHEL zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung sowie eine exzellente Reputation aus und betreut Vermögenswerte von über 26 Mrd. Euro. Im Handel von Aktien verfügt das Bankhaus über eines der größten Teams in Deutschland. Montega wiederum hat sich seit der Gründung vor zwölf Jahren durch seinen konsequenten Fokus auf mittelständische Unternehmen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und spezialisierte Nebenwerte-Investoren als eines der führenden unabhängigen Researchhäuser im deutschsprachigen Raum etabliert.Fortan werden beide Gesellschaften ihre Expertise und Netzwerke bündeln und gemeinsamfür Emittenten aus der gesamten D-A-CH-Region durchführen. Auch im Bereich deswerden DONNER & REUSCHEL und Montega künftig eng zusammenarbeiten und dabei wie gewohnt eine hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsqualität aufweisen. Darüber hinaus ermöglicht die wegweisende Partnerschaft den Emittenten im Netzwerk von Montega vereinfachten Zugang zu. Beide Partner eint dabei eine hohe Integrität sowie der starke Fokus auf den Mittelstand., Vorstand der Montega AG, beleuchtet die Hintergründe der Zusammenarbeit: "In den vergangenen Jahren hat sich Montega ein starkes Netzwerk aus Emittenten und Investoren aufgebaut. Durch die Partnerschaft mit DONNER & REUSCHEL werden wir unsere Kunden in Zukunft noch umfassender betreuen können. Das erste gemeinsame Projekt haben wir in Form einer sehr erfolgreichen Kapitalerhöhung bereits umgesetzt. Es freut mich sehr, dass unsere Teams so gut zusammen funktionieren und dabei den gleichen Qualitätsanspruch verfolgen. Die Kunden werden sehr schnell merken, dass diese Partnerschaft großen Mehrwert bietet."