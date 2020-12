Verbraucher ohne Bindungsängste / Neue Studie über den Boom der Abo-Modelle (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Umfrage zeigt, warum manche Abo-Modelle erfolgreich sind undandere scheitern.Der globale Lockdown hat in der Geschichte des Geschäfts mit dem Abo ein neuesKapitel eröffnet. Als im März u.a. auch die Gastronomie schließen musste,suchten die Verbraucher nach Alternativen und fanden sie... auch beiAbonnements. So stieg z.B. die Nachfrage nach Kochboxen von HelloFresh enorm an.Erwartete das Unternehmen für 2020 ein Plus zwischen 22 bis 27 Prozent, sind esheute bis zu 55 Prozent. "Der Erfolg solcher Modelle ist jedoch keinAutomatismus. Die Hersteller müssen die Vorteile für sich zu nutzen wissen undverstehen, warum sich Kunden auf ein Abo einlassen und dann auch dabeibleiben.Nur so können sie von der jetzigen Chance profitieren und sie auch für die Zeitnach der Pandemie nutzen", analysiert Sebastian Schoemann, Partner derStrategieberatung Kearney. Schoemann beruft sich auf eine Verbraucherstudie, inder unter 2.700 Konsumenten in den USA, Frankreich und Deutschland dieBeweggründe erhoben wurden, warum Konsumenten sich an Abos binden, statt sichTag für Tag für neue Anbieter und deren Produkte zu entscheiden.Dabei muss zwischen zwei verschiedenen Modellen unterschieden werden:"Replenishment" füllt regelmäßige Alltagsgegenstände wie Lebensmittel nach,während "Kits", also Abo-Boxen, Produkte rund um ein Thema, zum Beispiel Essen,anbieten, die von Lieferung zu Lieferung variieren. Schoemann: "Unsere Umfragezeigt: Es sind vor allem drei Gründe, die Menschen dazu bewegen, sich zu einemAbonnement zu verpflichten. Insbesondere für Replenishment-Abonnenten ist es derniedrigere Preis (40 Prozent), gefolgt von der Bequemlichkeit (33 Prozent), wiesie zum Beispiel Lillydoos Windelabonnement anbietet, und drittens dem ,FunFaktor` (12 Prozent) gerade bei Kits, zum Beispiel beim Weinabonnement vonAbothek, das ihre Kunden regelmäßig mit personalisierten Produkten überrascht."Das Abo-Modell ist ein Geschäft, das nicht nur Erfolgsfaktoren, sondern auchFallstricke kennt, denn viele Anbieter nutzen die Daten ihrer Kunden nicht.Schoemann: "Im Jahr 2010 war BirchBox einer der ersten Abo-Dienste fürKosmetikprodukte. Obwohl die Gründerinnen des Startups den Verbrauchern einüberzeugendes Angebot mit hochwertigen Produkten unterbreiteten, konzentriertensie sich auf einseitige Verbraucher-Interaktionen, indem sie Produkte selbstauswählten, anstatt zu verstehen, welche Artikel Verbraucher tatsächlichbevorzugen." Konkurrent Ipsy hingegen brachte 2012 eine Beauty-Box auf den Markt