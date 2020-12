Intelligente Chatbots der neuen Generation können kommunikative Prozesse in Unternehmen revolutionieren

Bonn (ots) - - Chancen: Kundenservice entlasten und neue Geschäftsmodelle

entwickeln



- Ziel: Der Cognitive Agent als intelligenter und sprechender Bot



Die Potenziale für Unternehmen beim Einsatz von digitalen Dialogsystemen -

sogenannten Chatbots - sind durch die schnell voranschreitende

Leistungsfähigkeit der technischen Systeme immens. Sie können beispielsweise den

Kundenservice entlasten, für freie Kapazitäten sorgen und neue Geschäftsmodelle

in den Firmen schaffen. Zu diesem Schluss kommen die Autoren eines

Thinktank-Projektes des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) in

einem Dossier. Für das Themendossier haben die vier BDU-Mitgliedsfirmen Anxo

Management Consulting, Buttgereit Consulting, O´Donovan Consulting sowie Sopra

Steria auf Basis ihrer Projekterfahrungen und dem aktuellen Stand der Technik

die zentralen Erfolgsfaktoren für die Nutzung von Chatbots in Unternehmen

zusammengetragen. Ihr Fazit: Die Chatbot-Technologie der neuen Generation wird

die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Firmen zukünftig noch deutlicher

steigern. Gleichzeitig vermindert sich der Projektaufwand erkennbar. Und:

Besonders dort, wo eine starke Kommunikation mit den Kunden gefragt ist, tragen

Chatbot-Lösungen zur Kostenreduzierung im Kundenservice bei, so die Berater. Die

Grundlage für die erweiterten Anwendungen in der Unternehmenswelt schafft

Intelligence Process Automation (IPA). Hier werden mit dem Machine

Learning-Ansatz künstliche neuronale Netze in einer speziellen Form der

Informationsverarbeitung eingesetzt. Mit der Verknüpfung von trainiertem Wissen

und gemachter Erfahrung entsteht eine deutlich höhere Entwicklungsstufe der

Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.









Die höhere Leistungsfähigkeit wird aus Sicht der BDU-Berater dafür sorgen, dass

die Anwendungsintensität für den Einsatz von Chatbot-Systemen im Kundenservice,

aber auch in unternehmensinternen Prozessen wie dem IT-Support oder im

Personalmanagement, erheblich zunimmt. Gleichzeitig warnen die Autoren des



Thinktank-Themendossiers davor, technisch völlig entfesselte Chatbot-Systeme zu

initiieren und ohne fundierte strategische Grundlage umzusetzen.



Gezieltes Veränderungsmanagement betreiben



Wichtig sei, die relevanten Prozesse und Anwendungsszenarien unter den Aspekten

von Wirtschaftlichkeit und Nutzerakzeptanz sauber zu evaluieren. Weiterhin müsse

genau analysiert werden, welche Anpassungen in der Aufbau- und

Ablauforganisation des Unternehmens notwendig sind. Anschließend müsse eine

nachhaltige Change-Management-Strategie dafür sorgen, dass die notwendigen

Veränderungen positiv im Unternehmen verankert werden.



Kostenloser Download des vollständigen Themendossiers hier

(https://www.bdu.de/mediathek/publikationen/thinktanks/)



Download Pressemitteilung unter: http://www.bdu.de/pressemitteilungen



Die Autoren des Themendossiers "Chatbots und ihr Reifegrad - Was kann der Bot

von heute?"



ANXO Management Consulting GmbH, Holger Schmitt



Buttgereit Consulting, Christian Buttgereit



O´Donovan Consulting AG, Matias Musmacher



Sopra Steria SE, Robert Gatzemann



Die Thinktank-Projekte im BDU:



In BDU-Thinktanks arbeiten Experten aus Mitgliedsfirmen themen-, projekt- und

zeitbezogen zusammen, um den Blick für Wirkungszusammenhänge und

Lösungsvorschläge zu derzeitigen Herausforderungen für Unternehmen und

Organisationen am Wirtschaftsstandort Deutschland zu schärfen.



