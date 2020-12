Delta liefert Wechselrichter für die größte bodenmontierte Photovoltaikanlage Süddeutschlands

HOOFDDORP, Netherlands, 15. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führender Anbieter für Energie- und Wärmemanagementsysteme , hat heute seine Kooperation mit Anumar, einem Dienstleistungsanbieter in den Bereichen Projektierung, Bau und Betrieb von Solarkraftwerken aus Ingolstadt, bekannt gegeben. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, den derzeit größten Solarpark in Süddeutschland zu errichten und zu betreiben. Das 120 MW Projekt zielt darauf ab, die CO2 Emissionen um bis zu 77.000 Tonnen pro Jahr zu senken. Bis heute wurde etwa ein Drittel der 1.500 Delta M70A Stringwechselrichter, die für das Projekt notwendig sind, im Solarpark installiert.

Markus Brosch, CEO von Anumar, erklärte diesbezüglich: „Bei einem so großen Projekt wie dem Solarpark Schornhof war es uns besonders wichtig, dass wir mit einem zuverlässigen Partner zusammenarbeiten, der schnell auf unsere Bedürfnisse reagieren kann. Wir installieren bereits seit vielen Jahren Wechselrichter von Delta und haben schon bei mehreren Solarenergieprojekten mit ihnen zusammengearbeitet. Bei all diesen Projekten hat uns Delta immer schnell und auf einfachem Weg Support geboten."

Andreas Hoischen, Senior Director of Business Unit Photovoltaic Inverters, Delta EMEA, fügte hinzu: „Dank seines kompakten Designs ist unser Wechselrichter M70A einfach zu transportieren und zu installieren. Er eignet sich aufgrund seiner hohe Leistungsdichte besonders gut für den Einsatz in großen Freiflächenanlagen wie hier in Schornhof."

Anumar entschied sich für die Stringwechselrichter M70A von Delta, da sie die Anforderungen der neuen Technischen Anschlussregeln (TAR) für Hochspannung (VDE-AR-N 4120) erfüllen. Dies ist eine Grundvoraussetzung für den Anschluss der Anlage an das Hochspannungsnetz. Insgesamt wird Delta ca. 1.500 Wechselrichter bereitstellen, um die Anforderungen des Standorts zu erfüllen. Die ersten Solarmodule, die 70MW Strom erzeugen, sind bereits am Netz angeschlossen. Mit einer Spitzenleistung von 120 MW wird die Solaranlage nach Ihrer Fertigstellung jedes Jahr 110 GWh Strom erzeugen.