Raven Industries veröffentlicht neues Konnektivitätstool für landwirtschaftliche Betriebe

Diese Software-Weiterentwicklung verbindet das Büro nahtlos und schnell mit den CRx- Feldcomputern von Raven: CR7 und CR12 . Die CRx-Produkte von Raven bieten leichte Feldcomputer für jede Kabine mit umfassenden Funktionen für die Feldplanung und Auftragsausführung. Die Einführung von VTD in diesem Produktpaket stellt sicher, dass die Bediener über die nötigen Informationen verfügen, um ihre Arbeit sicher abzuschließen. Der drahtlose Zugriff von VTD vom Büro wie vom Feld aus bietet Flexibilität, um Aufträge zu senden, Informationen zu aktualisieren und den Auftragsstatus zu erhalten, sodass fundierte Entscheidungen für den Betrieb getroffen werden können.

Raven Industries, Inc. (das Unternehmen; NASDAQ: RAVN), hat heute die Veröffentlichung von Virtual Thumb Drive (VTD) bekannt gegeben, dem neuesten Tool im umfangreichen Produktpaket für CRx-Feldcomputer von Raven Applied Technology . Die leistungsstarke Erweiterung landwirtschaftlicher Betriebe durch VTD wird über die Plattform Slingshot Services and Logistics ermöglicht. Diese Lösung ist ab sofort in Russland, Europa und Lateinamerika bestellbar und bietet eine höhere Zuverlässigkeit bei der drahtlosen Datenübertragung für landwirtschaftliche Betriebe.

„Das Engagement von Raven, landwirtschaftliche Lösungen weltweit auf den Markt zu bringen, ist auf unsere serviceorientierte Einstellung zurückzuführen“, sagte Frank Dorenkamp, International Business Director für Raven Applied Technology. „Wir haben weltweit gehört, dass eine zuverlässige Konnektivität zwischen Büro und Feld eine ständige Herausforderung darstellt. Unser Team hört auf die Bedürfnisse von Landwirten von Russland bis Brasilien, und wir sind stolz darauf, VTD als Teil unserer Slingshot-Plattform herauszubringen. Slingshot schließt die Lücke vom Feld zum Büro und erhöht so die Produktivität, das Vertrauen und die Genauigkeit.“

Die Plattform Slingshot Services and Logistics von Raven ist die führende Technologielösung für den Anschluss von landwirtschaftlichen Anlagen an die Büros des Betriebs für effizientes, ausgerichtetes und genaues Arbeiten. Durch einen abgestuften Abonnementansatz können Kunden genau die einzigartige Konnektivitätslösung erhalten, die ihren Anforderungen entspricht. Slingshot-Dienste bieten ein umfassendes Spektrum an Leistung und Kontrolle für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Neben VTD bietet die Slingshot-Plattform folgende Funktionen:

Die Möglichkeit, auf Abdeckungs- und Führungsinformationen zwischen mehreren Computern im selben Job zuzugreifen.

Maschinenbetriebs-, Leerlauf- und Laufzeitdaten, rund um die Uhr verfügbar.

Vollständige Übersicht darüber, wo sich Geräte und Anlagen befinden und welche Aufgaben sie ausführen.

VTD ist jetzt in Russland, Europa und Lateinamerika über ein Silber- oder Gold-Slingshot-Abonnement erhältlich. Erfahren Sie mehr unter https://ravenprecision.com/vtd.

Über Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) bietet innovative, hochwertige Produkte und Systeme, die weltweit große Herausforderungen lösen. Raven ist führend in den Bereichen Präzisionslandwirtschaft, Hochleistungsspezialfolien sowie Luft-, Raumfahrts- und Verteidigungslösungen. Die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens in autonomen Systemen eröffnet neue Möglichkeiten in Bereichen wie Landwirtschaft, Landesverteidigung und wissenschaftliche Forschung. Seit 1956 entwickelt, produziert und liefert Raven außergewöhnliche Lösungen, die dem Unternehmen einen Ruf für Innovation, Produktqualität und unübertroffenen Service eingebracht haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://ravenind.com.

Über Raven Applied Technology

Raven Applied Technology setzt sich seit Jahrzehnten für die Maximierung der betrieblichen Effizienz durch seine innovative Landwirtschaftstechnologie ein. Das autonome Produktpaket des Unternehmens, Raven Autonomy, ist eine Erweiterung dieses Kerngeschäfts. Von Feldcomputern über Sprüh- und Pflanzersteuerungen bis hin zu GPS-Lenksystemen, Logistiktechnologie und autonomen Lösungen bietet Raven Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, die für landwirtschaftliche Einzelhändler und Erzeuger entwickelt wurden, damit diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel bleiben können. Erfahren Sie mehr unter https://ravenprecision.com.

