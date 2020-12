---------------------------------------------------------------------------

MagForce AG: Privatplatzierung neuer Aktien erfolgreich abgeschlossen

- Platzierung von 1,165 Mio. Aktien bzw. 4,2 Prozent des Grundkapitals

- Bruttoerlöse von rund 4,7 Mio. EUR



Berlin und Nevada, USA, 15. Dezember 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, hat heute bekanntgegeben, dass der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in Höhe von 1.165.000 EUR beschlossen und durchgeführt hat. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 1.165.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen ausgegeben.



Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 4,00 EUR pro Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Der Großteil der Neuen Aktien wurde von Apeiron Investment Group Ltd. und vom Vorstandsvorsitzenden der MagForce AG, Dr. Ben Lipps gezeichnet.



"2021 wird ein entscheidendes Jahr für MagForce. Wir sind zuversichtlich in diesem Jahr wichtige Erfolge unserer zweigleisigen Strategie zu sehen, die darauf zielt, sowohl Hirntumorpatienten in Europa als auch Prostatakrebspatienten in den USA Zugang zu unserem NanoTherm Therapiesystem zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, welches uns und unserer innovativen Technologie durch langjährige Investoren aber auch durch neue Aktionäre entgegengebracht wird", sagte Dr. Ben Lipps, Chief Executive Officer der MagForce AG und MagForce USA, Inc.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden:



In Europa hat MagForce deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der Roll-Out-Strategie, um ihr innovatives NanoTherm Therapiesystem Hirntumorpatienten zugänglich zu machen, gezeigt. Die Behandlungszahlen veranschaulichen das eindrucksvoll. Mit der offiziellen Eröffnung des neuesten NanoTherm Therapiezentrums in Deutschland am Hufeland Klinikum in Mühlhausen, die Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde, bietet nun bereits die vierte Klinik in Europa die MagForce Technologie zur kommerziellen Behandlung von Hirntumoren an. Im Rahmen der europäischen Roll-Out-Strategie plant MagForce außerdem die Installation weiterer NanoActivator Geräte in Partnerkliniken im europäischen Ausland und plant ein zusätzliches NanoTherm Behandlungszentrum in Deutschland zu eröffnen.