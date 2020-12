---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR



Berlin, 15. Dezember 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung von 4,2 Prozent des Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") platziert worden ist.

Der Vorstand von MagForce hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen um 1.165.000 EUR durch die Ausgabe von 1.165.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen.



Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 4,00 EUR pro Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die Transaktion ergab einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 4,7 Millionen. Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2020 erfolgen.