Luxemburg verlängert verschärfte Corona-Regeln bis 15. Januar

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das luxemburgische Parlament hat grünes Licht für eine Verlängerung der verschärften Corona-Maßnahmen bis zum 15. Januar gegeben. Mit knapper Mehrheit stimmten die Abgeordneten am Dienstag für ein Gesetz der Regierung, das auch über Weihnachten und Silvester keine Lockerungen vorsieht. Das bedeutet: Nur maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt können zu Besuch kommen.

Auch die anderen, seit 26. November geltenden Regeln, gehen in die Verlängerung. Dazu gehört die Schließung von Restaurants, Kneipen sowie zahlreichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Neu ist die Vorschrift, dass Essen und Trinken nach dem Kauf nicht mehr vor Ort zum Beispiel in Einkaufszentren oder in Bahnhöfen konsumiert werden darf. Für die Annahme des Gesetzes stimmten 31 Abgeordnete der Regierungsparteien. Die Opposition war mit 29 Stimmen dagegen.