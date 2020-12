Analyse-Update Regenerative Energien | Neue Klimaziele erhöhen den Druck

Am vergangenen Freitag haben sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf verständigt, die Klimaschutzziele anzupassen. Bezüglich des CO2-Ausstoßes will man im Jahr 2030 gegenüber dem Referenzwert aus dem Jahr 1990 eine Reduktion um 55 Prozent erreichen. Vor Abschluss der neuen Vereinbarung lag das Ziel bei 40 Prozent. Das übergeordnete Ziel der Klimaneutralität soll zum Jahr 2050 erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird auch an der Börse die grüne Welle weiterrollen.

Am vergangenen Freitag haben sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf verständigt, die Klimaschutzziele anzupassen. Bezüglich des CO2-Ausstoßes will man im Jahr 2030 gegenüber dem Referenzwert aus dem Jahr 1990 eine Reduktion um 55 Prozent erreichen. Vor Abschluss der neuen Vereinbarung lag das Ziel bei 40 Prozent. Das übergeordnete Ziel der Klimaneutralität soll zum Jahr 2050 erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird auch an der Börse die grüne Welle weiterrollen. Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN PNE Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





Diesen Artikel teilen