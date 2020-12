SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: WIRECARD-Skandal: Strafanzeige gegen APAS-Leiter Ralf Bose. Investorenanwälte sehen verbotenen Insiderhandel

Hintergrund sind nach Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher die Erkenntnisse aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss: "Herr Bose führte am 13. Februar 2019 mit Partnern der Ernst & Young Deutschland GmbH (nachfolgend "EY") ein Telefonat. Der Abschlussprüfer EY äußerte dabei, dass die Wirecard AG sehr bemüht sei, die Vorwürfe aufzuklären und dass EY überzeugt sei, sich ein wahrheitsgemäßes Bild über die in den Bilanzen der Wirecard AG dargestellte wirtschaftliche und finanzielle Situation der Wirecard AG machen zu können. Der Deutschlandchef von EY teilte in dem Telefonat zudem mit, den Vorwürfen gegen Wirecard mit professionellen Mitteln nachzugehen. Später im Jahresverlauf 2019 hat EY der APAS sodann noch Belege vorgelegt, wonach den gegen die Bilanzierungspraxis der Wirecard AG gerichteten Vorwürfen, mit forensischen Mitteln nachgegangen worden sei. Am 25. April 2019 hat EY einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die 2018'er Bilanzen der Wirecard AG erteilt."

Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher weiter. "Am 28. April 2020 wurde der Bericht der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Ergebnisse einer Sonderuntersuchung wegen Vorwürfen über die Bilanzierungspraxis der Wirecard AG veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung des KPMG-Berichts fiel der Aktienkurs der Wirecard AG auf rund 100 EUR, ein Kursverfall zum Vortag von rd. 25 %. Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts, noch am selben Tage, dem 28. April 2020 erwarb Herr Ralf Bose eine unbekannte Anzahl von Aktien der Wirecard AG. Gefragt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss, weshalb er diesen Erwerb getätigt habe, obwohl der KPMG-Bericht doch sehr kritisch ausgefallen sei, gab Herr Bose an, er habe an die Wirecard AG "geglaubt" und er habe den KPMG-Bericht nur "kursorisch" gelesen."