SKODA behauptet sich erfolgreich im Jahr 2020 und erzielt Rekord-Marktanteil in Deutschland (FOTO) Weiterstadt (ots) - - Rekord-Marktanteil von 6,2 Prozent (+0,4 Prozentpunkte) in Deutschland

- Erfolgreicher Bestellstart für den rein elektrischen SKODA ENYAQ iV

- Vierte Generation des OCTAVIA überzeugt mit der vielfältigsten Antriebspalette seiner Modellgeschichte: Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid, Diesel, Benzin, Erdgas

- SKODA AUTO Deutschland will Neuzulassung elektrifizierter Modelle 2021 verdreifachen und profitables Marktergebnis fortsetzen

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen hat SKODA AUTO Deutschland auch in diesem Jahr beachtliche Erfolge erzielt und die enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Corona-Einschränkungen gut gemeistert. Insgesamt verzeichnete SKODA hierzulande bis Ende November 162.035 Neuzulassungen und steigerte seinen Marktanteil um 0,4 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. In der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verbesserte sich SKODA damit auf den sechsten Platz. Dabei performte das Unternehmen besser als der Gesamtmarkt. Bis zum Jahresende rechnet SKODA AUTO Deutschland mit rund 180.000 Neuzulassungen. Besondere Modell-Highlights setzten 2020 unter anderem das neue Elektro-SUV SKODA ENYAQ iV sowie der OCTAVIA der vierten Generation.

"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellten uns vor enorme Herausforderungen. Dennoch ist es uns gelungen, dieses Jahr mit einem starken Ergebnis zu beschließen: Wir haben für SKODA einen Rekord-Marktanteil erreicht und sind auf Platz sechs des Markenrankings in Deutschland vorgerückt. Unsere attraktive Modellpalette und das starke Miteinander unserer Importzentrale und des Handels waren wichtige Schlüssel für diesen Erfolg", erklärte Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, heute im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz in Frankfurt. "Auch auf den gerade beschlossenen erneuten Lockdown sind wir gut vorbereitet. Der SKODA Service bleibt für die Kunden geöffnet, der Handel ist über die digitalen Wege weiter erreichbar."

Zum zwölften Mal in Folge wird SKODA das Jahr als stärkste Importmarke in Deutschland abschließen: Bis Ende November erreichte das Unternehmen exakt 162.035 Neuzulassungen. Gegenüber dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr - als SKODA erstmals in seiner Geschichte in Deutschland die Schallmauer von 200.000 neu zugelassenen Fahrzeugen durchbrach - entspricht dies zwar einem Rückgang um 16,4 Prozent. Dabei performte die Marke trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie besser als der Pkw-Gesamtmarkt, der im selben Zeitraum um fast 22 Prozent zurückging. Dies spiegelt sich auch in einem Rekord-Marktanteil von 6,2 Prozent wider: Hier erzielte SKODA im zurückliegenden Jahr ein Plus von 0,4 Prozentpunkten. Im Juli verzeichnete das Unternehmen hierzulande mit 7,0 Prozent den höchsten Marktanteil seiner Geschichte.