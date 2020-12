Bien-Zenker mit positiver Entwicklung in 2020 / Umfassende Digitalisierung als Erfolgsfaktor für fortgesetztes Wachstum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker (https://www.bien-zenker.de/) , einer dergrößten Fertighaushersteller Europas mit Sitz im hessischen Schlüchtern, hat imJahr 2020 abermals ein starkes Wachstum verzeichnet. "Obwohl wir in diesem Jahrmit der Corona-Pandemie vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt wurden,ist 2020 für Bien-Zenker aus wirtschaftlicher Sicht sehr erfolgreich gelaufen",sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, im Rückblick. "Wirwerden 2020 elf Prozent mehr Häuser bauen als im Vorjahr und können, verglichenmit dem letztjährigen Ergebnis, auch über 20 Prozent mehr Hausverkäufeverzeichnen." Die mit der Pandemiebekämpfung einhergehenden Einschränkungen hatBien-Zenker demzufolge gut gemeistert. "Weil wir schon seit Jahren stark an derDigitalisierung sämtlicher Prozesse arbeiten, konnten wir angefangen bei derBeratung der Interessenten über die Planung und die Produktion bis hin zurOrganisation der Baustellen schnell reagieren, ohne aus dem Tritt zu kommen. Wirhaben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, ohne dass es zu Verzögerungenbei den Hausbauterminen kam. Darauf sind wir alle sehr stolz", sagt Born."Die Pandemie hat uns Anfang des Jahres genauso überraschend getroffen wie alleanderen Hausbauunternehmen", erzählt Born. "Aber wir waren vielleicht besserdarauf vorbereitet." Interessenten finden bei Bien-Zenker alleInformationsmaterialien online - von der Informationsbroschüre bis zumvirtuellen Hausrundgang - und können über viele verschiedene Kanäle in Kontakttreten und ihre Fragen stellen. "Wir haben zusätzlich ganz neue Formateeingeführt, weil bisherige Veranstaltungen nicht mehr durchführbar waren.Beispielsweise anstelle des Tags der offenen Tür den Hausbau-Infotag alsLive-Stream, bei dem Baufamilien einen umfassenden Blick hinter die Kulissenbekommen und so nah dran sind, wie es ohne einen Werksbesuch möglich ist. Auchim Service sind wir so flexibel, dass unsere Baufamilien auf fast nichtsverzichten müssen", sagt Born. Die Bien-Zenker Hausberater können von jedembeliebigen Ort aus arbeiten. Sie habe ihr Büro praktisch immer dabei. Dabeikönnen sie über digitale Kanäle und insbesondere Video-Schaltungen dieBaufamilien so ausführlich beraten, als säßen sie an einem Tisch. "So istsichergestellt, dass unsere Baufamilien bei der Verwirklichung ihres Haustraumsimmer perfekt unterstützt werden", versichert Born.Die Digitalisierung der Fertigung war auch ein wesentlicher Faktor für das guteAbschneiden, so Born. Durch die digitale Vernetzung von der Planung über dieFertigung bis hin zur Montage auf der Baustelle konnte Bien-Zenker die imBranchenvergleich kurzen Lieferzeiten auch unter den erschwerten Bedingungen