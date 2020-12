DWS Chart der Woche: 5 Jahre nach Paris, wird klimaneutral investiert?

Anlässlich des fünften Jahrestags der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens und angesichts der publikumswirksamen Verpflichtung zu Klimazielen von immer mehr Staaten und Unternehmen, bietet es sich an, Plan und Realität zu vergleichen. Ende 2015 stellte der Climate Action Tracker fest, dass die bestehende Politik die Welt bis 2100 um 3,6°C wärmer machen würde als sie in vorindustriellen Zeiten war.1) Viele Länder verpflichteten sich zwar, ihre politischen Initiativen zu intensivieren, aber es wurde geschätzt, dass dies zu einer Erwärmung um 2,7°C führen würde, ein immer noch wenig wünschenswertes Szenario.2)

Zum Jahresende 2020 kommt jedoch neuer Schwung ins Thema. So hat sich China zur Klimaneutralität bis 2060 verpflichtet, während der designierte US-Präsident Biden zugesagt hat, dem Pariser Abkommen wieder beizutreten. Darüber hinaus erwägen 127 Länder, auf die 63 Prozent der Emissionen entfallen, CO2-Neutralität anzustreben oder haben sogar bereits entsprechende Gesetze verabschiedet. Zu diesen Ländern zählen die Staaten der Europäischen Union (EU), Südafrika, Japan, Südkorea und Kanada. Optimisten rechnen nunmehr mit einer Erwärmung um 2,1°C, womit das Pariser Ziel von „unter 1,5°C" zumindest in Reichweite käme. Ein gutes Omen für den Klimagipfel 2021 in Großbritannien.

Anhand von Investitionen lässt sich ansatzweise messen, ob den Klimaverpflichtungen entsprechende Taten folgen. Die „Climate Policy Initiative" schätzt, dass 579 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung von Entwicklungsbanken, Finanzinstitutionen, Regierungen und Haushalten aufgebracht wurden, wobei Unternehmen 183 Milliarden Dollar investierten.3)