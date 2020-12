W&P Trendometer 2021:

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Top-Trends, die mittelständische Unternehmen branchenübergreifend im Jahr 2021 auf Trab halten, sind: Data Analytics, Fabrik der Zukunft, Kompetenzen-Transfer und Kundenzentrierung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Trendometers von Dr. Wieselhuber & Partner (W&P), in dem jährlich 13 Branchen von Maschinen- & Anlagenbau, über Automobil, Bau/Bauzulieferer, bis hin zu Konsumgütern unter die Lupe genommen werden.Der Druck auf nicht-digitale Geschäftsmodelle wächst in 2021 weiter: Besser aufgestellte Wettbewerber, steigende Kundenerwartungen und rückläufige Ergebnisse lassen bisher zurückhaltende Unternehmen die Mehrwerte digitaler Prozesse und nutzbarer Daten erkennen. Entsprechendes ToDo: Die digitale Transformation durch den Einsatz von Data Analytics- und BI-Tools vorantreiben. Sie sind schnell wirksam (Quick Wins) und schaffen mit nur geringen Kosten „Leuchttürme" auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen. Erfolgreiche „Use-Cases" auf der Markt-/Kundenseite oder in den Back-End-Prozessen stiften schnell hohen Nutzen und kapitalisieren den Wert bisher schlecht genutzter Daten.Am ganzheitlichen Blick auf die Wertschöpfungskette kommt im neuen Jahr kein Unternehmen mehr vorbei. Jetzt gefragt: Ein systematisches Vorgehen, das sicherstellt, dass nicht an Mitarbeitern und Prozessen vorbei digitalisiert, sondern echter operativer Mehrwert geschaffen wird. Mit der „Wertstromanalyse 4.0", die auf der klassischen Wertstromanalyse aufbaut und um die Perspektive der Daten, Systeme und Technologien erweitert, können Mittelständler ihre Wertschöpfungskette ganzheitlich neu ausrichten, Prioritäten richtig setzen, Interdependenzen transparent darstellen und Optimierungseffekte realistisch einschätzen. So entsteht pragmatisch eine Roadmap zur Fabrik der Zukunft.Um schnell und kosteneffizient agieren zu können, sollten bestehende Kompetenzen und Ressourcen gezielt und wertschöpfend in neuen Anwendungsfeldern eingesetzt werden. Der Marktangang ist systematisch zu unterstützen, die Qualität der Kundeninteraktion durch überzeugende Verkaufskonzepte bestmöglich zu gestalten, der operative Vertrieb durch die Bereitstellung qualifizierter Kontakte zu potenziellen Kunden zu stärken. In Kombination mit agilen Projektteams entsteht so das „Erfolgsrezept" für neue Geschäfte und das ultimative Ziel, seine Erfolgschancen am Markt maximieren.