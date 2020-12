Columbia Threadneedle integriert nun offiziell ESG-Kriterien in europäischen Aktienfonds

„Durch die Kombination von finanziellen Kennzahlen mit nichtfinanziellen Analysen, die sich auf nachhaltige Faktoren konzentrieren, erzielen wir bei unserer Titelauswahl einen noch größeren Vorsprung, der unserer Ansicht nach zu einer noch besseren Investmentperformance führen kann.“ Um der Änderung Rechnung zu tragen, wurde der Fonds in Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities umbenannt.

Das Fondsportfolio habe bereits vor der formalen Umstellung die Intensität der ESG-Analyse erhöht. Dies hätte einerseits zu der Outperformance des Fonds beigetragen – vor allem auch während der jüngsten volatilen Markphasen. Außerdem wies der Fonds bereits zuvor eine viel niedrigere CO2-Bilanz als der MSCI Europe Index auf und hielt mehr Unternehmen mit den besten ESG-Ratings von MSCI als die Benchmark. Diesen Rekord möchten die Fondsmanager halten, deshalb stellen sie ESG-Analyse bei der Bewertung eines Unternehmens in den Mittelpunkt. „Beim Investieren werden wir Unternehmen meiden, die die Umwelt übermäßig verschmutzen oder eine schlechte Unternehmensführung aufweisen“, erklären Steele und Ison. Außerdem werden sich die beiden Fondsmanager zukünftig direkt an den Gesprächen mit den Unternehmen beteiligen – diese Aufgabe lag bisher ausschließlich in dem Verantwortungsbereich des Responsible-Investment-Teams.

Für die beiden Fondsmanager habe es sich als unerlässlich erwiesen, die Faktoren, die der ESG-Analyse zugrunde liegen wie beispielsweise Umweltschadstoffe, die Behandlung der Mitarbeiter oder die Bewertung der Lieferkette zu verstehen. „Das ermöglicht uns sowohl zu beurteilen, ob ein Unternehmen durch sein Handeln zeigt, dass es sich seiner sozialen Verantwortung als Unternehmen bewusst ist, als auch, ob es Shareholder Value schaffen kann und wird“, so Steele und Ison.