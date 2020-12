AXA IM: BPCE begibt Transition Bonds in Höhe von 100 Millionen Euro Gastautor: Simon Weiler | 15.12.2020, 02:50 | 43 | 0 | 0 15.12.2020, 02:50 | Die von BPCE begebenen Transition Bonds können zur Refinanzierung der Vermögenswerte von Natixis verwendet werden, die aus Projektfinanzierungen und/oder Unternehmensdarlehen relevanter Sektoren bestehen. Dazu gehören etwa die Sektoren Transport, Strom, Midstream-Gas, Bergbau- und Metallindustrie sowie Baustoffe. Die Vermögenswerte werden aufgrund der Höhe ihres Emissionsreduktionspotentials sowie ihres Beitrags zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgewählt. Die Transition Bonds bestehen aus zwei innovativen Elementen, die das ausgewählte Portfolio umfassen: Der Transaktionserlös wird zur Refinanzierung von weiteren Vermögenswerten im Bereich der Energiewende zum Einsatz kommen. Dazu zählen etwa: » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



