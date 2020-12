Aumann streicht weitere Arbeitsplätze wegen Branchen-Flaute

Aumann baut aufgrund der schwachen Nachfrage aus der Automobil-Industrie in Deutschland weitere 200 Arbeitsplätze ab. Man habe „heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates über weitere Maßnahmen zur Optimierung von Kostenstruktur und Fertigungstiefe sowie zur Anpassung der Kapazitäten an die deutlich zurückgegangene Nachfrage in der Automobilindustrie entschieden”, so das Unternehmen am Dienstag. Betroffen hiervon sind die ...