Die aktuelle Zinssituation regt viele Menschen an, ihre Einstellung zum Thema Börse und Altersvorsorge moderner auszurichten. Immer mehr Menschen investieren ihr Geld mit Hilfe von Onlinebrokern. Aber nicht nur Neulinge, sondern auch erfahrenere Privatanleger und aktive Händler schätzen deren Dienstleistungen. Einer dieser Onlinebroker ist AGORA direct. Der Bürochef von AGORA direct Deutschland, Wieland Steinich, gewährt einen Blick hinter die Kulissen und erklärt, was AGORA direct ausmacht.



Welche Auswirkungen hat der Brexit auf Ihr in Großbritannien ansässiges Unternehmen und Ihre europäischen Anleger?

Steinich: Die AGORA direct Gruppe hat sich sehr frühzeitig auf einen kommenden Brexit vorbereitet. Für unsere AGORA direct Gruppe wird der Brexit keine jetzt erkennbaren wesentlichen Änderungen mit sich bringen. Schon vor Jahren wurde für EU-Kunden eine eigenständige Niederlassung für die notwendigen Verwaltungsdienstleistungen und den Kundensupport in Berlin gegründet. Davon unberührt bleibt aber die Muttergesellschaft mit allen Möglichkeiten in Großbritannien. Es ist nicht geplant Kundenkonten in die EU zu migrieren, es sei denn, der Kunde wünscht dies ausdrücklich. Die AGORA direct Gruppe hat eine Standortpolitik verfolgt, die den Kunden auch weiterhin die versprochene 5-Säulen-Sicherheit (z.B. Bargeld bis zu 1,15 Mio. USD) auch für die Zeit nach dem endgültigen Brexit sichert.





Bild: Wieland Steinich, Bürochef von AGORA direct Deutschland (Quelle: AGORA direct)



Auf welche Ihrer Leistungen sind Sie besonders stolz?



Steinich: Die AGORA direct Gruppe, hat seit 1999 einige turbulente Börsenzeiten erlebt. Bei allem Trubel, konnten wir immer unsere Gebühren absolut stabil halten. Wir verstehen immer unsere Handelsgebühren als echte Endpreisgebühren, so dass der Kunde keine bösen Überraschungen erleben muss.

Die AGORA direct Gruppe ist eine reine inhaberfinanzierte Unternehmung. Das bedeutet, dass keine Fremdfinanzierung, keine Kredite bedient werden müssen, was natürlich enorme Flexibilität und Sicherheit für uns und unsere Kunden bedeutet.

Wodurch grenzen Sie sich von anderen Online-Brokern ab?



Steinich: Zunächst erhält der Kunde über uns den Zugang zu einer enormen Produktvielfalt. So kann er physisches Gold/Silber handeln, was tatsächlich für ihn verwahrt wird. Aber auch Aktien, quasi einmal rund um den Globus, stehen zur Auswahl, im Gegensatz zu den stark reduzierten Fintech-Brokern. Weltweit echte Call u. Put Optionen in fast unbegrenzter Anzahl, Rohstoffe, ETF’s, CFDs Währungen und vieles mehr. Hervorzuheben ist dabei, dass, gerade bei CFDs oder Forex-Währungen, keine Spreadaufschläge erfolgen. Damit hat der Kunde einen enormen Handelsvorteil.