New Wave unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb von Will of Way Inc., einem führenden Einzelhändler von Aromatherapieprodukten auf der Basis von natürlichen aromatischen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen

TORONTO, 15. Dezember 2020, NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das „Unternehmen“ oder „New Wave“) (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital- und Unterstützungsleistungen bereitstellt, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Way of Will Inc. („WoW”) zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % an der Geschäftstätigkeit von WoW (die „Transaktion”) unterzeichnet hat. WoW ist ein kanadischer Einzelhändler von Aromatherapieprodukten, die auf der Basis von natürlichen, aromatischen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen die Gesundheit fördern.

Wichtigste Daten zu Way of Will

WoW wurde im Jahr 2016 gegründet, hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und stellt aromatherapeutische Wellnessprodukte auf der Basis von ätherischen Ölen her. Die Produkte von WoW unterstützen die Menschen in ihrem Bemühen um Gesundheit, Wohlbefinden und sportliche Betätigung; sie kombinieren ätherische Öle für Körper und Geist, die schützen, Energie spenden, erfrischen, entspannen, Feuchtigkeit zuführen und pflegen.

- WoW produziert ca. 95 % seiner Produkte in seiner Anlage in Toronto und beschafft dafür sehr hochwertige Rohstoffe und Verpackungen von wichtigen Lieferanten in ganz Kanada und auf internationalen Märkten.

- WoW verfügt über einen Multi-Channel-Vertrieb (z. B. Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce), sodass das Unternehmen seine Vertriebsstrategien durch Veränderungen in der Vertriebslandschaft sowie potenzielle Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktdynamik steuern kann.

- Die interne Produktion sowie direkte B2C-Verkäufe über seine E-Commerce-Website ermöglichten es WoW, die Kosten zu kontrollieren und die Gewinnmargen zu optimieren.

- Der Ausbau des Vertriebs in den USA umfasst mehr als 600 Einzelhandels- und E-Commerce-Vertriebskanäle.

- Die wichtigen Einzelhandelskunden stellen eine eindrucksvolle Liste von branchenführenden Einzelhändlern dar, so etwa Wholefoods, Target.com, FabFitFun, GNC, Dicks Sporting Goods und Causebox.

- Die WoW-Produkte werden auch über beliebte E-Commerce-Plattformen wie Amazon und Walmart.com vertrieben

- Weitere Informationen zu WoW und seinen Produkten finden Sie unter https://www.wayofwill.com/.

- Es wird ein Bruttoumsatz von ca. $ 3,5 Millionen für das im April 2021 abzuschließende Geschäftsjahr erwartet. Die Bruttomargen bewegen sich historisch zwischen 38 % und 40 %.

Die Bestimmungen der Transaktion

Gemäß den Bestimmungen der Absichtserklärung und als Gegenleistung für die Transaktion gibt das Unternehmen Stammaktien im Wert von $ 4.625.000 an die Aktionäre von WoW aus. Der Aktienkurs basiert auf dem 5-Tages-VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) bis zur Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung.

Die Parteien haben die Absicht, zeitnah und in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE”) eine verbindliche Vereinbarung zu erstellen und die Transaktion abzuschließen. Der Transaktionsabschluss unterliegt den üblichen Vorbedingungen für Transaktionen ähnlichen Typs. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die geplante Transaktion wie geplant oder überhaupt durchgeführt wird. Die Transaktion ist eine Transaktion zu Marktbedingungen; zum jetzigen Zeitpunkt wird mit ihr keine Änderung der Geschäftsleitung oder des Board of Directors von New Wave beabsichtigt.

Daniel Fox, der CEO von New Wave Holdings Ltd., merkte wie folgt an: „Way of Will ist ein idealer Partner für New Wave, da wir uns beide auf allgemeine natürliche Gesundheits- und Wellnessprodukte konzentrieren. Die Philosophie von Way of Will basiert auf einem natürlichen Wellnesssystem mit Wurzeln in den Bereichen ätherische Öle und Aromatherapie. Ich bin davon überzeugt, dass Aromatherapie ein weiteres leistungsstarkes Instrument ist, um das Wohlbefinden der Menschen langfristig zu fördern; außerdem ist dies ein unglaublich gut ergänzendes Produktportfolio für unser bestehendes Portfolio von funktionellen Mischprodukten auf CBD- und Pilzbasis, die den Kern des Gesundheits- und Wellness-Produktportfolios von New Wave bilden. Ich bin auch sehr beeindruckt von dem Erfolg des Teams von Way of Will in einer so kurzen Zeit und freue mich darauf, eine Möglichkeit für New Wave, N2 Logics und die E-Commerce-Plattform Bloom Botanics für eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums von WoW in der Zukunft auszuarbeiten. Unser Ziel ist es, an Konsumenten weltweit Produkte zu vertreiben, welche die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Menschen verbessern, und wir sind zuversichtlich, dass wir sowohl in Nordamerika als auch in Europa weiterhin signifikant hohes Margenwachstum erzielen können.”

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Sektoren in den Bereichen CBD, pilzbasierende Produkte und Psychedelika sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen auf nicht psychoaktiver Basis, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene pflanzliche Bio-Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Investors interested in connecting with New Wave Holdings can learn more about the company and contact the team at http://newwavecorp.com

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen zu Way of Will wurden von Way of Will und/oder von dessen Agenten bereitgestellt. Das Unternehmen hat diese Informationen nicht von unabhängiger Seite prüfen lassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit solcher Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Act von 1933") oder gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Act von 1933) angeboten oder verkauft bzw. geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. „davon ausgehen“, „planen“, „schätzen“, „erwarten“, „möglicherweise“, „werden“, „beabsichtigen“, „sollten“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

