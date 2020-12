Eat Beyonds Portfoliofirma Good Natured gewinnt durch Verbot von Einwegplastik an Zugkraft

Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2020 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Good Natured Products Inc. („Good Natured“) enorm an Zugkraft zulegen konnte, seit die kanadische Regierung in ihrer Ankündigung vom 7. Oktober ihre Pläne für das Verbot von Einwegplastik bis 2021 vorgelegt hat.

Im Anschluss an die Ankündigung stieg der Kurs der Aktien von Good Natured, der am 6. Oktober noch bei 0,14 Dollar lag, in weiterer Folge auf einen Kurs von aktuell 1,07 Dollar.

Good Natured zählt in Nordamerika mit seinem Produktsortiment von über 385 umweltfreundlichen Lebensmittelverpackungen auf pflanzlicher Basis für Haushalts- und Unternehmensprodukte, Lebensmittelverpackungen, Mitnahmebehälter für Restaurants und Selbstabholer, sowie Behälter für den medizinischen und industriellen Bedarf zu den führenden Herstellern und Vertriebsunternehmen in diesem Marktsegment.

„Unsere Erstinvestition in Good Natured hat bereits eine rund zehnfache Rendite abgeworfen. Wir sind laufend damit beschäftigt, die Makro- und Mikrotrends in den Bereichen Lebensmitteltechnologie, pflanzliche Produkte und alternative Proteine auszuloten; dabei spielen auch Zulieferfirmen wie Good Natured eine maßgebliche Rolle“, so Patrick Morris, CEO von Eat Beyond.

Das Portfolio von Eat Beyond umfasst eine Vielzahl von Branchen und ermöglicht es dem Unternehmen, vom Wachstum eines ganzheitlichen Querschnitts der sich neu formierenden Lebensmittelindustrie zu profitieren, zu der unter anderem auch Zellkulturen (zelluläre Landwirtschaft), pflanzliche Proteine, pflanzliche Milchprodukte, Säuglingsnahrung, natürliche Lebensmittelmarken, umweltfreundliche Verpackungen und vieles mehr gehören.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (“Eat Beyond”) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

