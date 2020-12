DGAP-Ad-hoc: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

HAEMATO AG: HAEMATO AG erwirbt 'M1 Aesthetics GmbH' von der M1 Kliniken AG - Einbringung der Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung der HAEMATO AG



15.12.2020 / 15:00 CET/CEST

Berlin, 15.12.2020 - Die HAEMATO AG und die M1 Kliniken AG haben heute einen Vertrag zum Erwerb aller Geschäftsanteile an der M1 Aesthetics GmbH durch die HAEMATO AG geschlossen. Die M1 Kliniken AG bringt die M1 Aesthetics GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die HAEMATO AG ein. Zu diesem Zweck hat der Vorstand der HAEMATO AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um EUR 2.467.201 auf EUR 4.753.916 durch Ausgabe von 2.467.201 neuen Aktien der HAEMATO AG zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich von der M1 Kliniken AG gezeichnet und übernommen. Die Einbringung der Sacheinlage erfolgt mit Wirkung zum 1.1.2021. Nach Abschluss der Transaktion hält die M1 Kliniken AG insgesamt 75,8 % am Grundkapital der HAEMATO AG.