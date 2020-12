Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 5 Mio. US-Dollar: Havn Life Sciences zieht die Zügel an - der Aktienkurs ebenso.

Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) erhält durch die Ausgabe dieses Aktien-Paketes frisches Kapital, das es zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung einsetzen wird. Diese weitere Kapitalisierung des Unternehmens hat an den Kapitalmärkten für Aufsehen gesorgt, zumal Investor Eight Capitals dafür bekannt ist, für Wachstum und eine Optimierung der strategischen Ausrichtung zu sorgen.

Zur Erklärung: Investor Eight Capitals strebt eine attraktive Rendite für die Aktionäre an, vor allem durch Kapitalzuwachs. Der Investor stellt Havn Life Sciences nun das Kapital für Wachstum und Entwicklung zur Verfügung. Jede Einheit, die Eight Capital erworben hat, besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein, wobei jeder Optionsschein den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,34 US-Dollar berechtigt - und zwar in einem Zeitraum von 36 Monaten ab Ausstellungsdatum. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. Januar 2021 abgeschlossen und setzt voraus, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Des weiteren hat das Biotech-Unternehmen zugestimmt, Eight Capital eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 15% der Anteile zum Ausgabepreis zu gewähren, die ganz oder teilweise jederzeit oder vor dem 30-Tage-Datum ausgeübt werden kann. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden gemäß dem Angebot weitere ca. 750.000 US-Dollar aufgebracht - der Gesamterlös des Angebots beträgt ca. 5.750.000 US-Dollar. Der Nettoerlös des Angebots wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Anteile werden in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec als Kurzprospekt angeboten und können auch als Privatplatzierung in den USA sowie Offshore-Anlegern gemäß den entsprechenden Prospekt- oder Registrierungsausnahmen angeboten werden - und zwar in Übereinstimmung mit den jeweilig geltenden Gesetzen.