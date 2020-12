Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alan Spence

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 8,75

Kursziel alt: 8,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

JEFFERIES belässt Klöckner & Co auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts des erhöhten Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,75 Euro belassen. Analyst Alan Spence sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer "starken …