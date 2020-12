Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Photon Energy geht an den regulierten Markt Die Aktien von Photon Energy werden künftigen an den regulierten Märkten der Börsen in Warschau (Polen) und Prag (Tschechien) notieren. Bisher werden die Papiere im alternativen Handelssystem NewConnect in Warschau sowie am nicht regulierten Freien …