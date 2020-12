Alpian entscheidet sich bei der Lancierung einer bahnbrechenden neuen digitalen Bank und für den Zugang vermögender Privatkunden zum Schweizer Privatbanking für SaaS-Lösung von Temenos

Temenos (SIX: TEMN), der Anbieter von Bankensoftware, gab heute bekannt, dass sich Alpian SA („Alpian“) für die Kernbanking-Technologie Temenos Transact sowie für Temenos Payments als SaaS-Lösung entschieden hat. Diese sollen die technische Grundlage für ganz neue digitale Private-Banking- und Wealth-Management-Dienstleistungen in der Schweiz bilden. Die Temenos SaaS-Technologie wird es Alpian ermöglichen, die neue Bank rasch an den Start zu bringen und Privatkunden innovative Banking-Dienstleistungen anzubieten, die auf das vermögende Kundensegment mit einem Anlagevermögen von 100’000 bis einer Million Schweizer Franken zugeschnitten sind. Dabei handelt es sich um ein bisher noch unerschlossenes Segment von 2,6 Millionen Privatkunden in der Schweiz, das laut Alpian ein geschätztes Volumen von CHF 660 Milliarden aufweist.

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Alpian wurde von der führenden innovativen Bankengruppe REYL gegründet. Bei Alpian plant man, Anfang 2021 als voll lizenzierte Bank an den Start zu gehen. Die SaaS-Lösung von Temenos in Kombination mit der einzigartigen Funktionalität der Basistechnologien von Temenos Transact und Temenos Payments wird Alpian in die Lage versetzen, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und den Kunden individualisierte digitale Leistungen anzubieten, mit denen sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern abhebt.

Alpian möchte die erste Bank sein, die einem breiteren Kundenspektrum die Stabilität, Sicherheit und persönliche Betreuung einer Schweizer Privatbank über eine offene, reaktionsschnelle, hochmoderne digitale Schnittstelle anbietet. Die Bank möchte maßgeschneiderte Investment-Boutique-Produkte, den sicheren digitalen persönlichen Zugang zu erfahrenen Finanzberatern und vereinfachte, transparente Bankdienstleistungen für jeden Tag anbieten – dies alles auf Grundlage der Technologie von Temenos.

Temenos Transact wird als SaaS-Lösung bereitgestellt und versetzt Alpian in die Lage, schneller auf den Markt zu gelangen, die Betriebskosten zu senken und von einer höheren Eigenkapitalrendite zu profitieren. Temenos Payments wird die Markteinführungszeit für die Zahlungsdienstleistungen von Alpian verkürzen und es der Bank ermöglichen, nahtlose und sichere Zahlungen (in Form herkömmlicher Transaktionen oder als Sofort-Zahlungen) anzubieten, die die neuesten Vorschriften gemäß ISO 20022 und PSD2 erfüllen.