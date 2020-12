Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BioNTech EU-Zulassung - Nichts ist wirklich sicher Verschiedene deutsche Medien melden am späten Vormittag, dass der COVID-19 Impfstoff von BioNTech und Pfizer in der kommenden Woche die Zulassung in der Europäischen Union erhalten soll. Man beruft sich dabei auf Regierungskreise. Zuletzt hatte es …